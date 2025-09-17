　
地方 地方焦點

台南市勞工局攜手南檢　強化移工防毒與職安宣導

▲台南市勞工局辦理「外國人管理人員法令課程研習會」，強化移工防毒與職安宣導。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理「外國人管理人員法令課程研習會」，強化移工防毒與職安宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局於9月16日至17日在關子嶺勞工育樂中心舉辦第二梯次「外國人管理人員法令課程研習會」，特別邀請台南地檢署主任檢察官蔡明達，講授「毒品防制與後續處遇」，提醒管理人員協助移工避免誤觸法網，並深入了解緩起訴後的戒癮治療與多元處遇措施，期望降低移工失聯風險。

▲台南市勞工局辦理「外國人管理人員法令課程研習會」，強化移工防毒與職安宣導。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，移工是台南產業的重要勞動力，市府持續提升管理專業知能，確保移工能在安全、友善的環境中工作。勞工局長王鑫基也表示，移工失聯數近年上升，部分涉毒移工因不清楚相關法規誤以為必遭遣返而選擇失聯，導致更多社會問題。本次課程除防毒議題，也納入職業安全衛生署專家講授職安法令，協助管理人員提升危機處理能力。

蔡明達主任檢察官說明，多數涉毒移工屬施用第二級毒品，若為初犯，實務上多採緩起訴並搭配戒癮治療或多元處遇，只要願意配合，仍有高度機率繼續留台工作。他呼籲管理人員協助移工建立正確法治觀念，避免因誤解而失聯。課程另涵蓋心理健康、人口販運防制、性別平等及多媒體宣導技巧，強化管理人員多面向能力，營造更安全友善的職場環境。

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
