快訊／台南嚴重車禍！1人死亡2輕重傷...休旅對撞轎車碎片噴散

記者林東良／台南報導

台南市東山區新東路聖榮橋往東路段，17日下午2時多發生一起2輛小客車對撞事故，造成3人受傷，其中紅色轎車年55歲潘姓駕駛被救出時，當場無生命徵象，由救護車送柳營奇美醫院急救傷重不治，另2人分受輕、重傷送醫治療中。

▲台南東山區去聖榮橋往東路段下午發生2轎車對撞事故，造成3人受傷，其中1人重傷不治。（民眾提供，下同）

據了解，17日下午2時14分，台南市消防局受理110轉報台南市東山區聖榮橋往東發生車禍需緊急救護，現場2小客車因不明原因發生交通事故，共有3名患者。消防局獲報立即出動東山、白河、新營分隊，共計出動4車8人協助救援。

消防人員到場，發現共有3名傷者，其中紅車乘客50歲唐姓男子意識清楚，肢體變形，髖部疼痛；另名55歲駕駛潘姓男子，當場失去呼吸心跳等生命跡象；另部車駕駛64歲陳男意識清楚，腹部疼痛，3人均送往送柳營奇美醫院搶救。該名到院前失去生命跡象的潘姓患者，經醫療團隊全力搶救仍傷重不治死亡。



白河分局指出，55歲潘姓民眾及友人於17日下午2時27分許，駕駛紅色自小客沿東山區南314線東往西行駛，疑似恍神路況不熟逢彎道而駛入對向車道，與來車對撞而肇事，潘姓駕駛人經送醫不治，另2名當事人受傷救治中。肇事原因尚待進一步釐清，呼籲民眾專心駕車、勿超速並遵照標線行駛確保安全。

此外，有警方潘母自小客車起獲疑似毒品，警方指出，該疑似毒品將送驗進一步確認，外界關心是否涉嫌毒駕部分，警方將報請檢察官相驗，並採檢體送驗，以釐清相關肇事原因及責任中。