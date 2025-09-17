　
民生消費

風災後僅剩兩成！黃偉哲20度上東森農場賣麻豆文旦　600箱老欉掀搶購熱

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台南市長黃偉哲20度親上東森電視購物《東森農場》LIVE開賣台南麻豆嚴選老欉文旦，原訂限量200箱吸引大批會員搶購，後續再緊急追加到600箱。左起為東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、東森購物營運長洪茂光。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著中秋節腳步將近，台南市長黃偉哲17日再次受邀出席東森農場，第20度化身購物專家，親自為在地優質農產站台行銷，力推正宗麻豆老欉嚴選文旦，東森集團總裁王令麟也力挺回饋50%東森幣，只是今年台南遭遇風災，麻豆文旦落果嚴重，導致產量銳減，僅剩約兩成，供不應求，現場原訂限量200箱，直播期間反應熱烈瞬間完銷，後續緊急追加到600箱，回饋長期支持的東森會員，再度引發搶購熱潮。

台南麻豆文旦聞名全台，香甜多汁、柚米細緻的口感廣受消費者喜愛，更是中秋節最具代表性的應景水果。雖然今年受到風災影響導致文旦產量稀缺，但果農們堅持不漲價，東森農場也持續為小農拓展通路，確保正宗麻豆文旦能以最優惠的價格，新鮮直送到消費者手中。

黃偉哲表示，儘管文旦因風災減產，仍要把最好的產品介紹給更多人，特別是東森農場擁有許多優質消費者，是最好的行銷管道，產地直送搭配額外加送50%東森幣，他們買得越多，將來產量豐收時就不怕買不到、也不怕賣不出，消費者滿意、農民也開心。

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼今年受到風災影響，台南麻豆文旦產量大減，東森農場仍堅持為消費者尋找品質優良的選擇，與黃偉哲攜手帶來優質在地農產。

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

此次東森農場推出的台南正宗麻豆老欉文旦，來自40～50年的老欉果樹，甜度約13度，果肉細緻、入口回甘，每箱6公斤約11～14顆，並附產銷履歷與QR code可溯源，東森價每箱1280元，再回饋50%東森幣，換算下來一箱只要640元，等於每顆不到54元，超高CP值加上嚴格的品質把關，送禮或自用都能安心享用。由於今年麻豆文旦僅此一批，只賣一次，售完為止，開賣後立刻吸引大批訂購，不少人更是2、3箱，甚至5箱一次購入。

黃偉哲在節目上除了大力推銷，也分享了挑選麻豆文旦的訣竅，尤其是幽默地比喻文旦就跟威士忌、紅酒一樣，年份越高，其價值與口感越好。他說，「老欉果實雖然小，但甜度和水分更集中，風味更好，口感也更佳」，提醒消費者，不要只挑選外觀大顆的，選購麻豆文旦，首選老欉，並且觀察外皮是否光滑，就像皮膚一樣細緻，不會粗糙、顆粒明顯或皺巴巴，才能品嚐到美味好吃的麻豆文旦。

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼開場現場分享挑選麻豆文旦的訣竅。

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

此外，文旦在採收後經過數日「辭水」（靜置熟成），「辭水」的過程會讓多餘的水分蒸發，顏色會從光滑的青綠色表皮開始轉成黃綠皺皺的外皮，也變得稍微柔軟，辭水約一個星期以上，更能展現其風味層次與香氣，建議消費者把握最佳賞味期，買回家放一兩週，待外皮略皺時再享用，風味更佳。

東森購物網長期以來堅持與小農站在一起，面對疫情對地方產業的衝擊，率先響應政府號召加入農漁產銷售國家隊，積極推廣各地優質農產。從嘉義極光哈密瓜、臺東鳳梨釋迦、臺南麻豆文旦、關廟金鑽鳳梨，到午仔魚與龍虎斑等，每一檔產品皆創下亮眼銷售成績。東森農場以嚴選品質、產地直送為核心，透過電商平台成功串聯農民與消費者，不僅穩定農產銷路，也以產地直送宅配到府的模式，讓消費者持續享用新鮮美味的在地好物。

