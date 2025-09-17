大學生遲到遭關門外提申訴　老師公開點名痛罵「卑劣的東西」

▲台南某大學驚傳課堂衝突，學生控訴遭老師拒絕入內，提出申訴竟遭公開羞辱。（記者林東良翻攝，點圖放大）

記者林東良／台南報導

台南某大學課堂爆發爭議，一名學生控訴因上課遲到遭教師拒絕進入教室，不僅被迫整堂課站在門外，事後因提出申訴，竟在課堂再遭老師點名公開羞辱，甚至痛罵「卑劣的東西」，引發同學譁然，質疑教師侵犯學生受教權與人格尊嚴。

據了解，事件發生在9月11日上午8時許，地點位於校內N棟5樓教室。多名學生表示，當天遲到學生被老師嚴格拒絕進入，甚至阻止其他同學開門協助。有人試圖錄影存證，也被老師要求拉上窗簾，避免影像外流。當事人原以為只需等待片刻，沒想到整整一節課都被關在門外。過程中，校方主任與助教曾到場協調，並先將學生帶往其他教室休息，直到下課才結束。

然而爭議並未就此落幕。學生返回教室後，該名教師竟在課堂上公開點名投訴者，以「卑劣的東西」開場，隨後長達數十分鐘不斷批評、羞辱，甚至要求學生退課，並指控當事學生「浪費行政資源」、「濫用民主權利」，全班氣氛陷入尷尬。

投訴學生氣憤表示，雖然遲到屬於責任問題，但老師不該剝奪受教權，更沒有理由公然羞辱，他嚴正要求老師道歉或離職，否則將提告索賠。

該大學校方指出，本校對於近日學生反映課堂管理方式一事，已高度重視並啟動相關了解與協調程序。校方已邀請學生與通識教育中心主任面談，傾聽其心聲與感受，同時也與任課教師進行溝通，了解其教學理念與現場情況。

校方深知，教育不僅是知識的傳遞，更是理解與尊重的交會。此次事件反映出世代間對於課堂規範的不同期待，校方將以此為契機，推動師生對話、優化教學支持機制，並強化校園文化的同理與包容。

校方相信，唯有在彼此理解的基礎上，才能共同打造更具溫度與品質的學習環境。感謝社會各界的關心，我們將持續努力，讓每位師生都能在校園中被看見、被尊重、被支持。