生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文大新生「最強室友」！69歲博士生阿伯身分曝　網：統戰進宿舍？

文化大學宿舍大合照中，69歲博士阿伯舉著「兩岸一家親」書法，畫面在網路瘋傳。（翻攝自Threads）

▲文化大學宿舍大合照中，有一名阿伯舉著「兩岸一家親」書法，畫面在網路瘋傳。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

新學期才剛開跑，文化大學宿舍就爆出一樁「超跨世代室友組合」！一名大一新生日前發文，驚訝宿舍裡除了幾位年齡相仿的同學外，竟還有一名69歲博士生阿伯同住；更讓網友驚訝的是，他還在合照時舉起「家和萬事興、兩岸一家親」的書法，立刻在網路掀起統戰疑雲。

這位博士班學生的身分也很快被起底，他正是黃典本，出生於福建，後來來台定居，不僅當過「台北市福建省同鄉會榮譽理事長」，還多次出席兩岸交流活動。

黃典本甚至曾經參選2020年台北第六選區立委，卻因違紀操作政治獻金風波，被國民黨開除黨籍。

據了解，黃典本2020年時還曾以「新住民代表」身分赴廈門參加海峽論壇，公開喊出「我是中國人，兩岸本來就是一家人」、「台灣的根在中國」等爭議性言論。這段紀錄再度被翻出，也讓網友擔心：「統戰已經進宿舍了？」

室友也好奇去網路上搜尋阿伯來歷。（翻攝自Threads）

▲室友也好奇去網路上搜尋阿伯來歷。（翻攝自Threads）

根據《三立新聞》報導，對於外界質疑，黃典本本人受訪時親自回應，直言：「家和萬事興、兩岸一家親，這有什麼不好的？我父親當年在打革命啊！」他更笑稱，「學生會被我統戰？我的天啊，他們都比我們聰明。」

雖然黃典本否認有「洗腦」意圖，但由於他過去參與的兩岸活動頻繁，仍讓不少網友憂心大學生可能會受到影響。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

黃典本鏡週刊

