北京閱兵傳達4大重點　黃重諺：展示長程武器遠超紀念和平的需要

▲總統府國安會諮詢委員黃重諺接受訪問。（圖／Yahoo提供）



記者陶本和／台北報導

中國大陸日前舉辦九三閱兵，向世界展現軍事肌肉。對此，國安會諮詢委員黃重諺17日接受Yahoo《齊有此理》節目訪問時，分析北京想傳達的四大重點；他認為，北京號稱要紀念和平，但閱兵所展現的長程武器，全是殺傷力強大的，遠超過紀念和平需要。

黃重諺表示，北京九三閱兵，表面上紀念二戰後的和平，其實是想傳達四大重點。首先，是要告訴世界，中國正在形塑「以中國為核心」的世界秩序；第二，是告訴台灣，人民無法抵抗；第三，是提醒自己國民，無法脫離政黨控制；最後，則是告訴美國，普丁、金正恩等元首都站在中國這邊。

黃重諺表示，中國號稱要紀念和平，但從閱兵上展現的長程武器來看，全都是殺傷力強大的武器，遠超過紀念和平的需要；因此，中國會希望台灣媒體多多報導，特別是介紹新型武器。

黃重諺提到，中國經濟衰敗導致社會內部矛盾逐漸擴大，這次閱兵動員了200萬人顧電線桿和垃圾桶，因為中國人是聰明的，所以其實中國花在內部維穩的經費，可能不小於軍費。

對於俄羅斯、北韓等領導人出席北京閱兵，黃重諺指出，國際上印象中都是負面導向的國家，宣稱以中國的方式促進和平，來的都是豬朋狗友的概念，而且二戰後軸心國紛紛轉變成民主國家，反而是被侵略的中國變成極權國家，實在相當諷刺。

至於台灣的準備方面，黃重諺表示，台灣國防量少但質精，面對中國一直持續騷擾周邊國家，頻頻上演新型態的灰色地帶侵擾，但我們從未鬆懈，可能的劇本都有所準備。

對於，北京閱兵正式開始前，普丁與中國領導人習近平在聊器官移植的話題。黃重諺則苦笑說，感嘆他們沒有意識到這在民主國家有多可怕，可見獨裁者想要長生不老的心態古今皆然。