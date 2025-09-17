AIT指北京扭曲二戰文件　黃重諺：中國用穿越劇決定什麼叫抗戰

▲總統府國安會諮詢委員黃重諺接受訪問。（圖／Yahoo提供）



美國在台協會（AIT）日前表示，《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》，均未決定台灣最終的政治地位，引起高度關注。對此，國安會諮委黃重諺17日接受Yahoo《齊有此理》的訪問時解讀，美國認為北京的敘述完全錯誤，那些檔案都未決定台灣的最終地位，意思是「這些文件都不足以代表台灣的地位屬於誰」；他認為，中國要在這件事上去扭曲，用穿梭劇的方式去決定什麼叫做抗戰，好像它參與聯合國的設立，但這沒有辦法解決一個根本的問題。

近期，中國大陸在紀念二戰80周年時，援引《開羅宣言》《波茲坦公告》和《舊金山和約》等文件，聲稱日本應將「竊占50年」的台灣歸還中國。對此，AIT日前回覆媒體詢問時表示，中國刻意曲解二戰文件，試圖為脅迫台灣提供法律正當性，強調這些文件均未決定台灣的「最終政治定位」。

對此，黃重諺表示，AIT完整的表述可分為兩段：第一，這是中國想要做出法律化正當性，刻意扭曲二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山合約，企圖為征服台灣的脅迫行動提供支持。

黃重諺說，第二，這是北京更廣泛戰略的一部分，目的是在把台灣孤立於國際社會，而且限制其他國家跟台灣交往的主權選擇。他表示，美國認為北京的敘述完全錯誤，因為那些檔案都未決定台灣的最終地位，這個意思是說，這些文件都不足以代表台灣的地位屬於誰。

黃重諺提到，AIT的說法與美國長期政策一致，「我覺得有一些人說這個叫做未定論或什麼，其實我覺得也許有一點點不是那麼準確，因為重點是在告訴我們說，中國人所提出的這些論據，並不足以代表他們擁有台灣，核心應該放在這裡」。

主持人王時齊詢問，中國透過愛國大片影像宣傳，將「開羅宣言」照片中毛澤東置於中央、蔣中正擠到一旁，是否可能造成國際混淆？黃重諺表示，如果民主國家不主張，各國家沒有反應，那就會造成主持人所說的。

黃重諺表示，剛剛說為什麼大家要反應、要表態，因為如果大家都沒有做，好像就理所當然，好像就中方說了算，尤其這種社群時代，不斷說謊，講一千次就變成真的，那很抱歉，其實那真話也要同時講一千零一次，讓它還是真的。

黃重諺強調，中國要在這件事情上去扭曲，用穿梭劇的方式去決定什麼叫做抗戰，或用穿梭劇的方式，好像它參與聯合國的設立，但這沒有辦法解決一個根本的問題。

他認為，中國人很喜歡講「解放」，坦白講，沒有給人民自由民主的，就不能叫做解放，如果給不起人民當家做主的，也不能叫做「光復」。

黃重諺指出，當年的抗戰是非常偉大的，大家苦等了那麼久，死傷上千萬的軍民，當時在等的就是勝利的那一刻，隔天開始，中國可以開始實施民主憲政，中國可以變成一個自由的國家，「可是隔天開始，中國的內戰就開始了」。

黃重諺說，但最後它給人民的是這個，他覺得沒有好意思說什麼叫做解放，也沒有好意思在這邊演這麼多穿梭劇，甚至反過來教訓台灣人。