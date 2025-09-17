快訊／家寧一家4口逃漏稅千萬首開庭！　她「全身白」現身

記者黃哲民、黃資真／新北報導

YouTuber「Andy老師」與家寧分手後鬧得不可開交，家寧一家四口更因被爆料公司帳目不清、逃漏稅超過1600萬，遭到新北地檢署起訴。今(17日)下午2時許全案在新北地院首度開庭，稍早家寧與父母先後抵達法院，且家寧看似為證明自己的「清白」，身穿白色襯衫與長褲現身，並在律師陪同下一同步入法院。

▲家寧父母未與女兒一同抵達。

根據檢方調查，曾淑惠為群海娛樂股份有限公司負責人，張國龍為群海公司監察人，張家寧為群海的董事，張家芸則為群海的業務經紀。家寧2016年9月18日創設「眾量級CROWD」及「眾量級CROWDxFUN生活」頻道，並開啟頻道營利功能，其中家寧父母與妹妹涉及長年侵吞頻道流量、臉書廣告與周邊商品收益超過4千萬元，甚至逃漏稅，依照業務侵占、背信等罪起訴曾淑惠；幫助逃漏稅起訴張國龍、張家芸。

至於張家寧則是於2024年11月間，在沒有經過Andy老師同意的狀況下，偷偷變更眾量級頻道的登入密碼，依妨害電腦使用罪起訴家寧。

日前家寧發布新影片指出，自己已取得公司帳本，並將親自調查金流，也將以公司監察人的身分向負責人提起附帶民事訴訟，而負責人正是自己的媽媽曾淑惠，令人霧裡看花。

▲家寧一家人涉逃漏稅被起訴，今天首度開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

