徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院月前通過「紀念日及節日實施條例」，其中，10月25日台灣光復節也放假。不過，民進黨秘書長徐國勇昨表示，1945年同盟國亞洲地區統帥麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，所以蔣介石是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」。

美國在台協會（AIT）日前表示，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國國務院也背書。外交部昨感謝並歡迎美方對中國扭曲二戰相關文件言論的駁斥，特別是公開明確重申美方對台政策立場，駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

而徐國勇昨在民進黨直播節目除了肯定AIT回覆外，也提到，蔣介石在1949年來到台灣前就辭去總統，由李宗仁接任，因此他就不是中華民國總統，但是他有軍隊，不是國家領導人卻有軍隊就叫「軍閥」。

徐國勇指出，1945年麥克阿瑟是盟軍亞洲地區的統帥，是五星上將，亞洲有2個五星上將，另一個就是中國戰區五星上將蔣介石，亞洲五星上將跟中國戰區五星上將，哪個比較大？對同盟國來講，當然是亞洲。

徐國勇說，日本無條件投降以後，亞洲五星上將是中國戰區五星上將的老闆，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講，台灣哪有什麼光復節中國？」

徐國勇表示，因此，當1945年蔣介石代表同盟國接收台灣，日本拋棄台灣時，台灣主權未定，就這麼簡單。那時台灣人是哪國人？還是日本人，那時台灣人民都是日本人，既然都是日本人，那這些台灣人怎麼辦？所以這時才會有1951年（應為1952年）日本跟在台灣的蔣介石簽訂《台北合約》（《中華民國與日本國間和平條約》），就是為了解決台灣人國籍問題。

徐國勇進一步指出，韓戰爆發後，美國擔心台灣與東南亞各國被共產黨併吞，開始與各國及地區「實際領導人」簽訂共同防禦條約，是「軍事同盟」概念，無涉領土主權歸屬，後來台美斷交後就廢止了《中美共同防禦條約》，這也證明條約無涉台灣主權。