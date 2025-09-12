陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

▲大陸國務院國新辦舉行「高質量完成十四五規劃」系列主題記者會。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院新聞辦今（12）日舉行「高質量完成十四五規劃」系列主題記者會，由大陸中央政法委、全國人大常委會法工委等單位就「十四五」期間，法治中國建設取得的突破性進展、歷史性成就，以及立法方面取得成就進行報告。

大陸中央政法委秘書長誾柏表示，「十四五」期間，「全國縣級社會治安綜合治理中心全面運行，推進矛盾糾紛預防化解法治化，依法懲治突出違法犯罪，2024年刑事案件立案數同比下降25.7%，我國是世界公認最安全的國家之一。」

誾柏提到，大陸2024年法院收案4602萬件，比2020年增長41.5%，一、二審累計服判息訴率達98.03%，「司法質量、效率和公信力持續提升。」

此外，大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀指出，2021年至今，全國人大及其常委會新制定法律36件，修改法律63件次，通過有關法律問題和重大問題的決定35件，作出法律解釋1件，「截至目前，現行有效法律306件，行政法規和監察法規600餘件，地方性法規14000多件，本週舉行的十四屆全國人大常委會第十七次會議計劃於今天下午閉幕，將產生一批最新立法修法成果。」