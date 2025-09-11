整理亡夫遺物見外遇鐵證　正宮心碎控：小三要求定情物放靈柩

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫A男因意外去世，她在辦理後事時，竟發現丈夫外遇小美（化名），小美甚至要求將定情物放入靈柩中，讓她無法接受，憤而決定提告求償100萬元。雖然小美矢口否認與A男的關係，但台北地院法官沒有採信，日前判她應賠償人妻20萬元較為適當。

人妻在判決書中主張，丈夫A男先前因意外去世，她在辦理後事時，發現丈夫的手機、電腦中存有大量與小美的曖昧對話及親密合照，更誇張的是，小美不僅在她和家人的面前擅自進出丈夫的住處，甚至要求將定情物放入靈柩中，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定提告求償100萬元。

小美則辯稱，證據照片只能證明她曾和A男一同出遊，兩人並無做出牽手、擁抱等親密肢體接觸；LINE對話紀錄的部分，內容大多都是出遊後各自返家確認是否平安、聯絡事情或關心對方身體狀況的問候語，應當沒有踰矩，況且她之前根本不知道A男已婚。

不過，台北地院法官檢視小美與A男的對話紀錄，發現她多次向A男表示「想念你」、「愛你」，兩人還以「寶貝」、「哈尼」等暱稱來稱呼彼此，雙方聯繫密集、頻繁，甚至不時互相報告行程、日常生活細節、相約見面；此外，在兩人的合照中，小美曾將頭、臉頰倚靠在A男的肩膀上，或者由A男用手攬住她，姿勢親密。

法官表示，小美在另案訴訟中承認曾與A男同住，並要求人妻返還她放在屋內的物品，從種種證據看來，她與A男言語、舉動親暱，相處互動宛如夫妻，確實已經踰矩。

至於小美是否知道A男的婚姻狀況，法官指出，A男曾在2021年間透過LINE傳送身分證正反面照片給小美，小美一看配偶欄就能知道A男已婚，並非難以查證，最終沒有採信小美的說詞，並判她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。