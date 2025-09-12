「兩餐火鍋」信義店外場男4年偷走941萬　竟拿去抖內直播主

▲兩餐韓國年糕火鍋吃到飽。（圖／翻攝兩餐韓國年糕火鍋吃到飽臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北地方法院8月14日宣判一起業務侵占案，張姓男子曾任「兩餐韓國年糕火鍋吃到飽－信義店」外場主管，負責顧客結帳等事務。自2020年5月起至2024年5月間，他利用職務之便，於顧客以現金支付時，操作店內電腦結帳系統刪除帳單紀錄，並消除交易金額，讓公司無法事後查核，將現金據為己有。太光國際有限公司於2024年5月19日發現帳款異常，報警並展開內部調查，張姓男子也主動坦承犯行。

檢警調查顯示，張姓男子以同一手法持續侵占公司現金，總計得手新台幣941萬5,289元。案發後，他與公司簽訂還款計畫書，但僅償還11萬元，剩餘930萬5,289元未歸還。

法院審理期間，張姓男子對犯行均坦承不諱，相關證據包括自白書、刪單統計紀錄、監視器畫面等，事證明確。

法院指出，張姓男子利用主管職權，違法刪除電腦點餐紀錄，構成業務侵占罪、業務登載不實準文書罪及無故刪除電腦電磁紀錄罪。由於三罪屬同一行為，依刑法想像競合原則，從一重業務侵占罪判處有期徒刑3年10月，犯罪所得則全數沒收或追徵。

判決中還提及，雖被告部分款項用於直播平台打賞，但無證據證明該直播主知情，故未啟動第三人沒收程序。