　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「兩餐火鍋」信義店外場男4年偷走941萬　竟拿去抖內直播主

▲▼兩餐韓國年糕火鍋吃到飽。（圖／翻攝兩餐韓國年糕火鍋吃到飽臉書）

▲兩餐韓國年糕火鍋吃到飽。（圖／翻攝兩餐韓國年糕火鍋吃到飽臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北地方法院8月14日宣判一起業務侵占案，張姓男子曾任「兩餐韓國年糕火鍋吃到飽－信義店」外場主管，負責顧客結帳等事務。自2020年5月起至2024年5月間，他利用職務之便，於顧客以現金支付時，操作店內電腦結帳系統刪除帳單紀錄，並消除交易金額，讓公司無法事後查核，將現金據為己有。太光國際有限公司於2024年5月19日發現帳款異常，報警並展開內部調查，張姓男子也主動坦承犯行。

檢警調查顯示，張姓男子以同一手法持續侵占公司現金，總計得手新台幣941萬5,289元。案發後，他與公司簽訂還款計畫書，但僅償還11萬元，剩餘930萬5,289元未歸還。

法院審理期間，張姓男子對犯行均坦承不諱，相關證據包括自白書、刪單統計紀錄、監視器畫面等，事證明確。

法院指出，張姓男子利用主管職權，違法刪除電腦點餐紀錄，構成業務侵占罪、業務登載不實準文書罪及無故刪除電腦電磁紀錄罪。由於三罪屬同一行為，依刑法想像競合原則，從一重業務侵占罪判處有期徒刑3年10月，犯罪所得則全數沒收或追徵。

判決中還提及，雖被告部分款項用於直播平台打賞，但無證據證明該直播主知情，故未啟動第三人沒收程序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江和樹嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了
中華隊確定與韓國爭季軍
快訊／涉洗錢200億被羈押　「雨刷」抗告遭駁回
火鍋店主管偷走公司941萬　竟拿去抖內直播主
iPhone17今晚開賣卡3分鐘！Joeman自曝流量飆30
獨／只想讓拾荒嬤吃熱飯！清潔隊員慘淪貪污犯…32元電鍋下落曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

第3度准柯文哲交保又被高院撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

獨／只想讓拾荒嬤吃上熱飯！清潔隊員慘淪貪污犯…32元電鍋下落曝

「兩餐火鍋」信義店外場男4年偷走941萬　竟拿去抖內直播主

快訊／達運光電女董座、協理涉「中科院標案洩密」交保　理由曝光

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

托嬰換來「愛女終身失明」父母悲慟求償　無照保母須賠3401萬

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟揭弊後市府才重罰

柯文哲重獲自由5天「交保撤銷」！柯媽心疼：神明會責罰

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

第3度准柯文哲交保又被高院撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

獨／只想讓拾荒嬤吃上熱飯！清潔隊員慘淪貪污犯…32元電鍋下落曝

「兩餐火鍋」信義店外場男4年偷走941萬　竟拿去抖內直播主

快訊／達運光電女董座、協理涉「中科院標案洩密」交保　理由曝光

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

托嬰換來「愛女終身失明」父母悲慟求償　無照保母須賠3401萬

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟揭弊後市府才重罰

柯文哲重獲自由5天「交保撤銷」！柯媽心疼：神明會責罰

Ozone泰國來不及吃美食「整桌被打翻」　佳辰爆1件事秒抓兇手

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

歐洲線運價連跌七周　本周已出現成本價、第四季恐成虧錢航線

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

陸2少年吃海底撈「往鍋裡噴尿」　法院判賠938萬

第3度准柯文哲交保又被高院撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

威尼斯影后辛芷蕾演繹玫瑰女伶！Roger Vivier新季高跟鞋、焦糖德訓鞋必收

全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　訴心聲：隨時準備好應援

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

前夫真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「活塞運動」　摀嘴尋刺激

社會熱門新聞

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

高雄夜生活教母慘了！老司機認證：毒龍超酥麻

快訊／柯文哲打回羈押狀態！北院將通知庭重新調查

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

住戶喝到屍水　高大成曝1前提問題不大

即／高院罕見「自為裁定」　陳怡君100萬交保

即／柯文哲交保撤銷發回！　北院開庭時間曝

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

台灣臀后下海秘辛曝　真槍實彈一周2、3次

更多熱門

相關新聞

夫亡小三定情物想放棺內　妻心碎提告

夫亡小三定情物想放棺內　妻心碎提告

一名人妻控訴，丈夫A男因意外去世，她在辦理後事時，竟發現丈夫外遇小美（化名），小美甚至要求將定情物放入靈柩中，讓她無法接受，憤而決定提告求償100萬元。雖然小美矢口否認與A男的關係，但台北地院法官沒有採信，日前判她應賠償人妻20萬元較為適當。

車手：還沒領到錢就被抓　下場曝光

車手：還沒領到錢就被抓　下場曝光

北院收到北檢抗告狀了！高院今晚不裁定

北院收到北檢抗告狀了！高院今晚不裁定

疑妻外遇偷錄LINE對話　夫捉姦反賠8萬

疑妻外遇偷錄LINE對話　夫捉姦反賠8萬

「食物賣不完為何不送人？」老闆無奈曝3原因

「食物賣不完為何不送人？」老闆無奈曝3原因

關鍵字：

業務侵占台北地院餐飲業張姓男子涉侵占

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面