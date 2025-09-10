幫詐70萬！車手：我還沒領到錢就被抓　下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

20歲男子小茂（化名）去年10月間加入詐騙集團擔任車手，並依照指示向受害者收取款項70萬元，但他還來不及領到「報酬」，就被警方抓了。台北地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處小茂有期徒刑1年4個月。

▲小茂擔任車手幫助詐團收取贓款，最後一毛錢都沒有拿到，還要入監服刑1年4個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小茂在2024年10月間加入詐團擔任取款車手，該詐團成員先是在網路上刊登投資訊息，等待受害者上鉤，再邀請對方加入LINE投資群組，聲稱只要下載特定APP進行投資，就可以獲得數倍以上的利益，但投資款必須交給專員儲值至APP帳戶，才可操作股票。

受害者誤信詐團話術，答應交付投資金70萬元。詐團隨即派小茂帶著假工作證、收據，前往新北市某超商與受害者見面，並收取款項70萬元，最後再把錢轉交給詐團其他成員。

後來受害者發現被騙，立刻報警處理。小茂到案時坦承上述犯行，並表示「我還沒領到錢就被抓了」。

台北地院法官認為，小茂不思依循正當管道獲取財物，反而加入詐團擔任車手，不僅侵害到受害者的財產法益，還影響到社會治安，行為確實不該，考量到他已經坦承犯行，在詐團中並非擔任主導角色，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年4個月，全案仍可上訴。