黨主席選舉遭嗆「朱家天下傅家黨」　朱立倫跳針：大家都加油

▲朱立倫出席重陽敬老活動。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將在10月18日投票，9月15日起至19日進行領表登記作業，目前已有國民黨立委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校校長張亞中領表宣布參選，但態勢仍相當渾沌，「戰鬥藍」究竟由前中廣董事長趙少康，還是前台北市長郝龍斌出馬競選，各有說法，讓張亞中怒批，「請問這不叫搓湯圓叫什麼？」4年來的國民黨就是「朱家天下傅家黨」。對此，現任黨主席朱立倫今（17日）受訪僅回，「大家加油！」接連被問兩題當魁選舉相關，朱依舊回「大家加油！」

張亞中昨日表示，部分人選在選舉已開跑時，仍能在密室討論「誰選、誰不選」，甚至由黨主席「做莊」，他抨擊，這種行徑對黨的傷害極大，還「大剌剌地說出口」，正是國民黨長年為人詬病的「醬缸文化」，他批評，這次選舉，更是史上最不公平，原本黨中央規定1日至5日領表登記，卻延後至15日至19日；原先黨員必須在6月18日前補繳黨費才能取得投票資格，卻被兩度修改，放寬至9月10日前完成即可。

朱立倫上午出席重陽敬老活動時受訪回應，「所有說法在黨主席選舉期間，我都4個字回答，『大家加油』！」

媒體追問，國民黨智庫副執行長凌濤也對黨內參選人喊話，國民黨主席的選舉，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解，以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝，但得民心者贏黨魁，走中道理性穩健路線者，能讓國民黨更好，這番話被解讀是叫陣前台北市長郝龍斌？對此，朱立倫依舊笑稱，「大家加油」；媒體又問，「有持續勸進您認為的眾望所歸之人嗎？」朱立倫持續跳針，「每位都大家加油」，明顯不願再多做評論。