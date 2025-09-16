中央補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約　財務壓力爆表

▲新版《財劃法》排擠捷運預算，高雄捷運被砍最多。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運小港林園線、岡山路竹線以及新闢的黃線均在施工階段，明年正是工程經費支用高峰期，不過新版《財劃法》砍近一半公共建設預算，高雄捷運所分配到的補助也減少103億元。捷運局表示，恐影響工程進度與後續招標作業，呼籲中央重視南北交通平權，「捷運重大建設不能停」。

交通部政務次長伍勝園表示，新版《財劃法》少了4762億元，交通部115年公共建設預算需求為2200多億元，但因新版《財劃法》導致財源不夠，最後僅拿到1101億元，減少幅度約一半，其中捷運建設預算為90億元，在沒有財源下，必須減少補助。

▲高雄捷運黃線工程目前在鳳山澄清路展開第一階段交維施工。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄捷運建設正全力施工中，黃線為城市骨幹，串聯科學園區、半導體S廊帶；小港林園線則支撐南部石化產業轉型。高雄市捷運局憂心，115年正處於工程經費支用高峰期，但交通部115年度補助款項減少達103億元，恐影響工程進度與後續招標作業，若重大交通建設計畫經費無法及時到位，將衝擊高雄城市發展與整體經濟布局。

捷運局強調，捷運建設屬長期大型投資，需要中央穩定的經費支持，高雄市府已完成地方配合款編列，交通部補助卻出現103億元短缺，除已對高雄市財務規劃造成壓力，經費短缺將影響工程進展，進一步導致統包廠商資金調度困難，衍生履約爭議與違約疑慮，造成計畫執行不穩定性。政府應負擔經費若出現落差，不只延誤工期，還可能增加物價波動下的造價成本，形成惡性循環。

▲小港林園線為捷運紅線延伸，已依既定期程完成發包。（圖／記者許宥孺翻攝）



捷運局指出，依據交通部統計，歷年來協助地方捷運建設計畫已補助達6570億餘元，其中單台北市就獲得補助3155億餘元，佔全國48.02%。高市府表示，為追求更均衡發展的台灣，需要中央重視南北交通平權，在高雄城市發展關鍵轉型期，捷運重大建設不能停。