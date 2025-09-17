因應國際情勢衝擊　勞動部南分署推「雙盾」護勞工、挺企業

▲勞動部南分署推「僱用安定措施」與「勞工再充電」雙方案，協助勞工與企業共度難關。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對美國對等關稅等國際情勢影響，勞動部自8月中旬起啟動強化版「僱用安定措施」，協助受衝擊企業及勞工。

措施將減班休息勞工的薪資差額補助拉高至7成，且補助範圍擴大到食品、紡織、橡膠、塑膠、金屬、電力設備、機械、汽車零件及運輸工具等9大製造業，施行期間追溯至今年8月1日至明年1月31日，最高可補助72600元。

雲嘉南分署說明，凡勞雇雙方協議減班休息並向主管機關通報，實際減班達30日以上即可申請，每人每月最高可領12100元，最長補助6個月。此外，勞工也可參與「勞工再充電」職訓計畫，最高可領訓練津貼17210元，若薪資級距在30,00元以下，還能再領最高2280元的補助。兩項補貼可併領，但合計不得超過減班前後薪資差額。

雲嘉南分署指出，轄內各就業中心接獲減班通報後，會立即啟動關懷輔導，協助審查資格並提供送件指導，以「速審速撥」協助勞工穩定生活。相關問題可撥打免付費專線0800-777888，或致電雲嘉南分署06-6985945分機1699、1799，亦可至各就業中心洽詢。