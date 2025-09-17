「以為能有童話結局」上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱來自上海獨生子女家庭的女子，近日在網路上發布一段影片，聲稱「曾經以為嫁給愛情就能擁有童話結局，可是現實卻狠狠給我上了一課」，有兩件事情讓她覺得很難融入台灣，分別為群居生活、不存在生育自由。不過，中國網友們大多不認同這名女子的言論，並紛紛留言表示，「這種人嫁哪裡都是一個樣」、「自己的選擇嚎什麼啊」。

▲上海女子抱怨台灣的居住環境與上海落差很大，影片被中國網友傳到微博，引發討論。（圖／翻攝自微博／1024專員）

近日微博上流傳一段影片，一名自稱來自上海獨生子女家庭的女子表示，她從上海嫁到台灣，「曾經以為嫁給愛情就能擁有童話結局，可是現實卻狠狠給我上了一課」，首先讓她感到無法融入的事情是群居生活，剛到台灣的時候，她一看到要跟10個人住在一起就傻眼了，「原來在上海吧，（我）也是一個獨生子女家庭，現在突然要融入大家庭，居住環境有很大的落差」，她只能被迫放棄高跟鞋、漂亮打扮。

女子提到，第二件事情是不存在生育自由，在台灣生二胎，從產檢到坐月子，給的產假比上海還少，哪怕孩子發高燒，她晚上忙到無法睡覺，第二天還是得正常上班，「生活都沒有自由，你還什麼生育自由？比單身牛馬更可怕的就是奶媽牛馬」，所以她現在有種「回不去的上海，融不入的台灣」的感覺。

女子說，其他媽媽在群裡分享迪士尼煙火、外灘夜景，她卻只能在台灣看夜市、各種議員吵架的新聞，然後哄睡哭鬧的孩子，雖然有朋友勸她回上海，可是孩子們的出生證明、疫苗都在台灣，因此她想奉勸大家，「真的如果重來一次的話，一定要慎重，不要為了遠嫁而放棄自己的主場。」

不過，大多數中國網友看完影片都不認同女子的言論，並紛紛留言表示，「這種人嫁哪裡都是一個樣」、「自己的選擇嚎什麼啊」、「結婚連對方的家庭背景都沒有了解過？不知道的還以為被抓去做黑風寨了」、「給妳老公看這部影片啊」。

還有網友質疑女子是在「起號」，為了將特定平台的帳號經營起來，故意拍攝有爭議的影片，想在短時間內吸引大量流量、累積粉絲，這樣才有利於後續的行銷和商業目的。