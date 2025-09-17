丹娜絲颱風吹出奧客！　災民情勒台南市府

▲台南市是丹娜絲颱風（Typhoon Danas）侵襲重災區，市府提供每戶1至10萬元不等的修繕慰助金。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

重創南台灣的颱風丹娜絲（Typhoon Danas）離開台灣2個月了，辣手摧殘的嘉南平原仍在療傷重建，各界也紛紛伸出援手，但重災區台南市卻爆出「災損奧客」，拿不符資格的損害案申請補助，未果就大鬧公所甚或找議員施壓，公務員實在兩難。

路徑詭異的丹娜絲颱風7月6日自嘉義縣布袋海邊登陸後甩尾大量風雨，台南市大北門地區首當其衝，包含學甲、北門、將軍等海線地區，最大陣風都超過14級，瞬間風力甚至來到了17級，加上暴風豪雨來得突然，一夜間造成台南近40,000戶屋損，電桿也倒斷了2,454支，讓大台南超過30萬戶陷入漆黑，另外16條聯外道路中斷，也損及香蕉、文旦、酪梨等農漁牧產品，光台南境內就蒸發新台幣10億元農損，宛如戰爭過境，令居民心中淌血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CTWANT調查，政府針對這次丹娜絲風災，其實有提供受損戶災後重建慰助金，只要屋頂、採光罩與門窗受損，都有大小不等補助可申請。其中，「住家」受損合計面積未達20平方米的「小案」補助1萬元、20至100平方米「中案」補助5萬元、超過100平方米「大案」補助10萬元，若不是居住用途，也能「減半」發給，若屬於「弱勢戶」，額外能再加碼5,000元修繕費，就是希望助攻民眾儘速恢復家園。

▲丹娜絲颱風（Typhoon Danas）席捲嘉南平原造成重大災情，位於台南市北門區的南鯤鯓代天府牌樓也不敵強勁風雨應聲倒塌。

台南市政府官員介紹，以台南市來講，累積已受理房屋災損案高達37,000件，其中「小案」件數佔了66％、「中案」件數佔了28％，剩下「大案」件數佔了6％，此外還有約8,000件「待釐清」案，光台南境內屋損慰助金，已核發了將近10億元。

官員私下透露，其實災損補助審查囿於人力有限，絕大多數都是書面審查照片就核定，加上寬列慰助，只要「玻璃破了就能發給1萬元」，但由於認知等問題，不少申請案根本「寫得太誇張」，只能無奈「降級」或「退件」，但不理性的災民甚或民意代表就因此「么飽吵」，實在很為難。官員舉例，比方核發補助該以「實際受損面積」認定，卻有不少災民把整座屋頂換了，就想依據整座屋頂面積請款，還有不少明明就是魚塭、雞舍甚至工廠等建築，由於不是住家用途，必須「減半」發給補助，卻老是來「凹」，實在讓人「心很累」。

▲颱風與連日豪雨造成台南市近4萬戶屋損，總統賴清德（前排右2）也下鄉關心。

官員進一步指出，這次真的是專案「放寬再放寬」，畢竟這些受損案，多數「根本不是合法建築」，但為了重建需要，都寬列發放標準，卻仍達不到災民心中期望。他舉例，老三合院「同址多戶」也會衍伸爭議，由於同一個門牌之下，人丁興旺的大戶可以「拆件」辦理申請，但為了讓補助最大化，不少災民重複計算受損處想牟利，一旦被發現「退件」還會惱羞成怒，動輒對承辦人咆哮或找議員施壓，在業務繁忙之際，若長官沒有「坦砲火」，基層實在燒腦。

延伸閱讀

▸ 災後重生2／蟑螂工班竄災區喊價 民間善心強渡缺工缺料危機

▸ 帶娃日常1／范姜彥豐帶愛女看診 突冒女伴同行照料一路到家

▸ 原始連結