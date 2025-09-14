　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」：只剩老店在撐

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO驚呼鶯歌老街人煙稀少。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，有網友指出，趁著周末假期，帶孩子前往鶯歌陶瓷老街體驗手拉胚，沒想到11點到現場，停車位還有一百多個，直到下午兩點半，整條老街仍然空蕩蕩，大部分的店家都有開，但門可羅雀，讓他很驚訝，貼文掀起熱論。

原PO在PTT發文，「鶯歌陶瓷大街假日都沒人怎回事？」帶孩子前往鶯歌陶瓷老街體驗手拉胚，上午11點左右抵達時，停車場仍有上百個空位，進到店內果不其然，是當天的第一位客人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO起初以為是時間還早因此街上很冷清，然而下午兩點半再次走到老街，卻發現街上人煙稀少，讓他驚呼「太詭異了吧，周六好天氣，人還少成這樣，大部分店家都有開，還真不知道怎麼經營的！」以前造訪鶯歌陶瓷老街時，人潮比現在多10倍，逛店時甚至得摩肩擦踵，如今卻冷清到近乎「死透」。

6-AC2-F6-A0-A74-C-462-D-89-DB-9-A4-E8489-E62-CED3-C268-E-2-CE7-4164-B7-C2-FE4469204-D46

貼文曝光，有人認為天氣熱是最大主因，「大家都去美術館吹冷氣了吧」、「上次走回停車場差點中暑」。也有網友指出，商品特色不足，「那些陶瓷很多都淘寶貨，自己上網看就知道，會這樣不意外」、「鶯歌陶瓷本身就沒有足夠的文化底蘊，有著自己特殊的燒製手法或者風格特點，不像日本伊萬里燒、有田燒等，或中國的粉彩瓷、青花瓷等等，說到底就沒有足夠特色」、「因為鶯歌現在本身就沒有幾間還有燒製的工坊了，失去該地的特色」、「網路就能買到了，誰想要特地跑一趟，那裡又很無聊」。

還有在地人感嘆，「身為在老街長大的鶯歌人，以前家裡跟陶藝家合作，一天營業額少說有5～10萬，看到現在這樣真的不勝唏噓，留在那的真的只剩老人，印象中只有一個國小同學還在認真推廣陶藝」、「我是鶯歌人，本地人都不逛老街的，早在疫情前就失去在地的觀光特色，商品8成以上大陸批來的賺價差，缺乏觀光內涵，路邊小吃全台老街都一個樣，你不會想再次回逛，我的觀察是星期日下午人潮會多一點」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
景美夜市店家遭8+9索保護費！親友團PO文約助拳　警方回應了
店員沒認出！大咖女星被攔「不准進門吃飯」　尷尬畫面瘋傳
飯店用過毛巾別亂放！　日本業者曝「掛這裡超NG」
李光洙缺席婚禮　金鐘國親口曝原因
發祭品文！他喊柯文哲被押「用頭開榴槤」　千人卡位灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／內湖熱飆37.3度　8縣市高溫警示

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」：只剩老店在撐

發祭品文！他喊柯文哲又被押就「用頭開榴槤」　千人卡位灌爆

機車過戶驗車遭刁難！被嫌車燈「非橘色」　他怒批：標準在哪

「為何刷卡動詞是『刷』？」　8千人嘆時代眼淚：卡面數字還會凸起

被雪坊優格切割！四叉貓開團購蛋黃酥「600盒秒殺」：謝謝大家

午後南部防較大雨勢　周四低壓北抬「全台水氣增」

李多慧在台灣買車「預算開50萬」　見價格嚇：在韓10萬元就能買

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床「胸口像被壓住」險猝死

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

快訊／內湖熱飆37.3度　8縣市高溫警示

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」：只剩老店在撐

發祭品文！他喊柯文哲又被押就「用頭開榴槤」　千人卡位灌爆

機車過戶驗車遭刁難！被嫌車燈「非橘色」　他怒批：標準在哪

「為何刷卡動詞是『刷』？」　8千人嘆時代眼淚：卡面數字還會凸起

被雪坊優格切割！四叉貓開團購蛋黃酥「600盒秒殺」：謝謝大家

午後南部防較大雨勢　周四低壓北抬「全台水氣增」

李多慧在台灣買車「預算開50萬」　見價格嚇：在韓10萬元就能買

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床「胸口像被壓住」險猝死

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

大谷翔平開轟道奇13比7逆轉勝巨人　分區封王魔術數字降至「11」

中信金獲亞太暨台灣永續行動12項大獎　再得台北金鵰微電影展4獎項

北韓再警告！金與正批美日韓軍演「危險遊戲」　朴正天嗆強硬反制

為拍美照玩命！藍衣女翻護欄「爬武嶺岩壁」　太管處告發裁罰

Jennie私服愛鞋巨型藝術裝置全球首曝在台北　Bella Hadid超火同款首發

1億全被「假警察」詐光！　日女6度交付現金給詐騙集團

時代力量十週年募款餐會　2026選戰首波鎖定8縣市布局

82MAJOR台灣首秀學中文撩妹　翻唱aespa、I-DLE夯曲嗨爆

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

景美夜市海產店遭8+9索保護費！親友團PO文約助拳　警方回應了

【幸福的孩子❤】姑姑扮皮卡丘接下課！給第一天上國小的萌弟驚喜

生活熱門新聞

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

你有領到嗎　前7月平均薪資出爐！

高鐵行動電源起火　消防員揭唯一滅火法

文化部長李遠：希望捷克人同情台我

韓國10萬元就能買車！李多慧「預算50萬」在台買不到

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床險猝死

柯文哲恐面臨「監禁牌」！命理師預測下場　1情況能解套

捷運永春站意外！看護推輪椅搭電扶梯2傷

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

午後雨擴大！　「下最多」地區曝

更多熱門

相關新聞

「為何刷卡的動詞是『刷』？」　吸8千人嘆時代眼淚

「為何刷卡的動詞是『刷』？」　吸8千人嘆時代眼淚

在這個資訊量爆炸的時代，科技越來越進步，年輕人的用語也不斷更新，一名網友發問，「為什刷卡的動詞是『刷』啊？」短短一句話，引來8千名網友討論，不少人驚呼自己老了，「現在已經要解釋刷卡的年代了嗎？」就連電台主持人歐馬克也感嘆，「年輕的孩子活在這個世界上真的太辛苦了。」

瑞芳警防竊宣導「四聲道」　提升見警率守護國際客

瑞芳警防竊宣導「四聲道」　提升見警率守護國際客

韓客來台上半年突破53萬人次　觀光署前進釜山大邱搶客

韓客來台上半年突破53萬人次　觀光署前進釜山大邱搶客

U18換投網炸鍋　廖宏淵：虛心檢討

U18換投網炸鍋　廖宏淵：虛心檢討

球場驚見余祥銓　擔任「轉播攝影師」扛機器滿場跑

球場驚見余祥銓　擔任「轉播攝影師」扛機器滿場跑

關鍵字：

鶯歌陶瓷老街冷清觀光網友

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面