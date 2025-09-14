鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」：只剩老店在撐

▲原PO驚呼鶯歌老街人煙稀少。（示意圖／資料照）



國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，有網友指出，趁著周末假期，帶孩子前往鶯歌陶瓷老街體驗手拉胚，沒想到11點到現場，停車位還有一百多個，直到下午兩點半，整條老街仍然空蕩蕩，大部分的店家都有開，但門可羅雀，讓他很驚訝，貼文掀起熱論。

原PO在PTT發文，「鶯歌陶瓷大街假日都沒人怎回事？」帶孩子前往鶯歌陶瓷老街體驗手拉胚，上午11點左右抵達時，停車場仍有上百個空位，進到店內果不其然，是當天的第一位客人。

原PO起初以為是時間還早因此街上很冷清，然而下午兩點半再次走到老街，卻發現街上人煙稀少，讓他驚呼「太詭異了吧，周六好天氣，人還少成這樣，大部分店家都有開，還真不知道怎麼經營的！」以前造訪鶯歌陶瓷老街時，人潮比現在多10倍，逛店時甚至得摩肩擦踵，如今卻冷清到近乎「死透」。

貼文曝光，有人認為天氣熱是最大主因，「大家都去美術館吹冷氣了吧」、「上次走回停車場差點中暑」。也有網友指出，商品特色不足，「那些陶瓷很多都淘寶貨，自己上網看就知道，會這樣不意外」、「鶯歌陶瓷本身就沒有足夠的文化底蘊，有著自己特殊的燒製手法或者風格特點，不像日本伊萬里燒、有田燒等，或中國的粉彩瓷、青花瓷等等，說到底就沒有足夠特色」、「因為鶯歌現在本身就沒有幾間還有燒製的工坊了，失去該地的特色」、「網路就能買到了，誰想要特地跑一趟，那裡又很無聊」。

還有在地人感嘆，「身為在老街長大的鶯歌人，以前家裡跟陶藝家合作，一天營業額少說有5～10萬，看到現在這樣真的不勝唏噓，留在那的真的只剩老人，印象中只有一個國小同學還在認真推廣陶藝」、「我是鶯歌人，本地人都不逛老街的，早在疫情前就失去在地的觀光特色，商品8成以上大陸批來的賺價差，缺乏觀光內涵，路邊小吃全台老街都一個樣，你不會想再次回逛，我的觀察是星期日下午人潮會多一點」。