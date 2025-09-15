2025嗨！出發吧來台東演唱會落幕　兩天吸引逾12萬人共襄盛舉

▲「2025嗨！出發吧來台東」演唱會圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2025嗨！出發吧來台東」演唱會，9月13、14日於台東市國際地標熱鬧登場，兩天合計吸引超過12萬人次到場，創下夏末最具規模的音樂盛事。

演唱會卡司陣容星光熠熠，首日由宇宙人、李心潔、楊乃文、戴佩妮與八三夭接力演出，最後在煙火點亮夜空後加碼舉辦 After Party「國語作業簿–DJ YU」，讓音樂氛圍持續延伸。次日晚間則由玖壹壹率先登台，以〈嘎勒阿勒〉掀起萬人合唱，Ozone隨後登場並呼籲「順手撿垃圾、開車不喝酒」，展現青春正能量。

當晚演出高潮不斷，徐佳瑩以〈你敢不敢〉、〈失落沙洲〉等曲目唱出動人旋律，在演唱〈身騎白馬〉時更巧遇「唱完雨就停」的奇妙場景，引起全場驚呼。蕭煌奇帶來〈阿嬤的話〉與〈你是我的眼〉，並笑稱為了參加演出特地開了八小時的車前來。Marz23則以〈癡情暈船仔〉與〈情勒〉帶動全場跳動，掀起音浪。最終由周湯豪壓軸演出，除了一連串代表作，更將新專輯主打歌〈So Sick〉首唱獻給台東，並表示「對台東只有美與愛可以形容」。

台東縣長饒慶鈴表示，「嗨！出發吧來台東」再次展現了台東以藍天、大海與星空為舞台的「無圍牆演唱會」魅力，不僅吸引全台歌迷，也帶動住宿、餐飲及旅遊產業，讓音樂成為推動地方觀光的重要元素。

縣府指出，「無圍牆演唱會」已逐漸成為台東文化觀光的品牌活動，串聯全年系列節慶。接下來 9月26日至10月6日將於活水湖登場的「藍海生活節」，將邀請王彩樺、AcQUA源少年、林凡、孫淑媚、陳勢安、許富凱與蕭煌奇等卡司；年底跨年演唱會亦將延續此精神，與樂迷一同倒數，在東海岸自然舞台迎接新年。