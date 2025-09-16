中美關稅「生死戰」將持續多年　擁專利、高科技台商先挺過衝擊

▲廈門台商會長韓煥螢。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

第十七屆湘台經貿交流合作會議（以下簡稱「湘台會」）今（16日）在湖南舉行，本屆以「共享新機遇 融合向未來」為主題，兩岸共500多人參與交流。談及今年四月美國發動「對等關稅戰」衝擊全球經貿夥伴，在陸出口台商也受到波及。針對中美貿易戰對台商的大方向影響，多位台商接受《東森新媒體ETtoday》記者表示，過去八年內，台商因應各種國際關稅措施進行調整，尤其擁有專利與高科技台商衝擊慢慢減緩，但最擔心多變因數，尤其是美國總統川普把政治與經濟綁在一起，只會增加台商的不確定性。

針對中美貿易戰對台商的影響，廈門台商會長韓煥螢表示，大部分高科技及創新型企業早在2018年中美第一次貿易戰開打，透過多樣化轉型避險，台商至今開始因應各種國際關稅措施進行調整。比如：歐巴馬政府末期與川普上任初期，部分台灣電子業企業就開始將產線回台或布局東南亞，以規避出口美國的關稅。

韓螢煥表示，隨著川普及拜登政府相繼實施關稅，需出口歐美的企業早已完成轉移，「現在留下來在大陸生產的，大多是服務大陸內需市場，或掌握專利及高技術的企業，不受關稅影響，也沒有遷移需求。」

他進一步分析，真正受到關稅影響、需要轉移產線的，主要是勞動密集型或部分資本密集型產業，但是東南亞資源與人才不足，以及當地及政府管理體系等因素，難以取代大陸本土優勢，但迫於「關稅戰」還是得轉移生產線，雞蛋不能放在一個籃子裡。

韓螢煥也指出，高科技含量、具有自主專利的企業反倒是無需轉移，許多企業採取策略是「大陸研發、東南亞生產」，有自己很強專利，不用去轉移。

對於中美關稅戰何時有到頭一天？韓煥螢認為，兩國之間實力、貿易與科技競爭已經是長期態勢，預料中美關稅貿易戰將會持續數十年，甚至20年，這是生死之戰，之後對大多數台商的整體衝擊將會越來越有限，需要預防的反而是不穩定因數，像是川普多變性格，以及未來美國領導人的風格，必須長期應對關注。

▲全國台企聯榮譽會長王屏生認為「關稅戰」最大影響就是變動的政策與川普多變個性。（圖／記者任以芳攝）

全國台企聯榮譽會長王屏生接受訪問也坦言，目前「關稅戰」情況相當複雜，並非一兩句話就能說清楚，因為牽涉到美國進口商的運作與成本結構。中美關稅戰對不同檔次產品影響不同，促使大陸製造業專注於高品質產品，「高品質產品面對關稅壓力，抗壓能力較強。」

他舉例，大陸製造的高檔商品即便在美國生產成本僅為三分之一，若加徵關稅至50%，仍可透過與美國進口商協商維持市場。「以前像沃爾瑪到大陸採購時，也會精確計算材料、人工、工時等成本，設定合理利潤。」

談及貿易戰利弊，王平升認為正面影響大於負面影響。「過去市場存在劣幣驅逐良幣的現象，現在低品質商品被逐出市場，有助於良幣留下。」他指出，自己的公司約10%的低檔產品已轉移至東南亞如柬埔寨，但主要中高檔業務仍在大陸，與海外及美國合作夥伴運作尚算穩定。

不過，王平升也坦言，政策的不確定性仍是困擾，尤其是川普的行事風格，「他把政治因素與經濟因素綁在一起，若關稅政策突然變動，會增加台商的不確定性。」

關於台商產業結構，他指出，低檔產品過去十幾年就已陸續外移，目前大陸主要留存的是有品牌的中高檔商品，以及一些關鍵零配件或高科技產品。「大約八、九成的低檔商品已經無法在大陸生存，而留下的企業則能承受貿易戰帶來的衝擊。」