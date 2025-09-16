　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美關稅「生死戰」將持續多年　擁專利、高科技台商先挺過衝擊

▲▼ 第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門台商會長韓煥螢。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

第十七屆湘台經貿交流合作會議（以下簡稱「湘台會」）今（16日）在湖南舉行，本屆以「共享新機遇 融合向未來」為主題，兩岸共500多人參與交流。談及今年四月美國發動「對等關稅戰」衝擊全球經貿夥伴，在陸出口台商也受到波及。針對中美貿易戰對台商的大方向影響，多位台商接受《東森新媒體ETtoday》記者表示，過去八年內，台商因應各種國際關稅措施進行調整，尤其擁有專利與高科技台商衝擊慢慢減緩，但最擔心多變因數，尤其是美國總統川普把政治與經濟綁在一起，只會增加台商的不確定性。

針對中美貿易戰對台商的影響，廈門台商會長韓煥螢表示，大部分高科技及創新型企業早在2018年中美第一次貿易戰開打，透過多樣化轉型避險，台商至今開始因應各種國際關稅措施進行調整。比如：歐巴馬政府末期與川普上任初期，部分台灣電子業企業就開始將產線回台或布局東南亞，以規避出口美國的關稅。

韓螢煥表示，隨著川普及拜登政府相繼實施關稅，需出口歐美的企業早已完成轉移，「現在留下來在大陸生產的，大多是服務大陸內需市場，或掌握專利及高技術的企業，不受關稅影響，也沒有遷移需求。」

他進一步分析，真正受到關稅影響、需要轉移產線的，主要是勞動密集型或部分資本密集型產業，但是東南亞資源與人才不足，以及當地及政府管理體系等因素，難以取代大陸本土優勢，但迫於「關稅戰」還是得轉移生產線，雞蛋不能放在一個籃子裡。

韓螢煥也指出，高科技含量、具有自主專利的企業反倒是無需轉移，許多企業採取策略是「大陸研發、東南亞生產」，有自己很強專利，不用去轉移。

對於中美關稅戰何時有到頭一天？韓煥螢認為，兩國之間實力、貿易與科技競爭已經是長期態勢，預料中美關稅貿易戰將會持續數十年，甚至20年，這是生死之戰，之後對大多數台商的整體衝擊將會越來越有限，需要預防的反而是不穩定因數，像是川普多變性格，以及未來美國領導人的風格，必須長期應對關注。

▲▼ 湘台會、第十七屆 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯榮譽會長王屏生認為「關稅戰」最大影響就是變動的政策與川普多變個性。（圖／記者任以芳攝）

全國台企聯榮譽會長王屏生接受訪問也坦言，目前「關稅戰」情況相當複雜，並非一兩句話就能說清楚，因為牽涉到美國進口商的運作與成本結構。中美關稅戰對不同檔次產品影響不同，促使大陸製造業專注於高品質產品，「高品質產品面對關稅壓力，抗壓能力較強。」

他舉例，大陸製造的高檔商品即便在美國生產成本僅為三分之一，若加徵關稅至50%，仍可透過與美國進口商協商維持市場。「以前像沃爾瑪到大陸採購時，也會精確計算材料、人工、工時等成本，設定合理利潤。」

談及貿易戰利弊，王平升認為正面影響大於負面影響。「過去市場存在劣幣驅逐良幣的現象，現在低品質商品被逐出市場，有助於良幣留下。」他指出，自己的公司約10%的低檔產品已轉移至東南亞如柬埔寨，但主要中高檔業務仍在大陸，與海外及美國合作夥伴運作尚算穩定。

不過，王平升也坦言，政策的不確定性仍是困擾，尤其是川普的行事風格，「他把政治因素與經濟因素綁在一起，若關稅政策突然變動，會增加台商的不確定性。」

關於台商產業結構，他指出，低檔產品過去十幾年就已陸續外移，目前大陸主要留存的是有品牌的中高檔商品，以及一些關鍵零配件或高科技產品。「大約八、九成的低檔商品已經無法在大陸生存，而留下的企業則能承受貿易戰帶來的衝擊。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動
陳玉珊突開轟前夫！　出軌助理瞞她20年
一家3口滅門血案！　法官判女婿死刑：動機令人不齒
雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「創辦人身心崩潰發的」
快訊／聯合國獨立調查首證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

成都大暴雷雨…白天變黑夜　居民嘆：20年沒聽過這麼大的雷聲

中美關稅「生死戰」將持續多年　擁專利、高科技台商先挺過衝擊

福建艦穿越台海　陸國防部：不針對特定國家和目標

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

三隻羊多名「直播主復播」　官方親回「小楊哥」回歸進度

指控菲公務船「故意衝撞」　陸海警稱已採取管制措施

無懼美科技封鎖　騰訊宣佈：已全面適配主流國產晶片

陸新規定也管台灣人！　宗教教職人員禁傳播「破壞統一」內容

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

成都大暴雷雨…白天變黑夜　居民嘆：20年沒聽過這麼大的雷聲

中美關稅「生死戰」將持續多年　擁專利、高科技台商先挺過衝擊

福建艦穿越台海　陸國防部：不針對特定國家和目標

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

三隻羊多名「直播主復播」　官方親回「小楊哥」回歸進度

指控菲公務船「故意衝撞」　陸海警稱已採取管制措施

無懼美科技封鎖　騰訊宣佈：已全面適配主流國產晶片

陸新規定也管台灣人！　宗教教職人員禁傳播「破壞統一」內容

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

林佳緯暫居安打王　餅總放板凳半教育調度：要打到讓人追不上

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運　10/31前享飲品買一送一

國道小貨車駕駛恍神釀「三殺連環撞」！4車受損驚險畫面曝

趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

快訊／TPBL職籃2025-26賽程公布　開幕戰10月11日登場

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

陽明海運與韓華海洋簽署1.6萬箱LNG雙燃料船建造合約　擴大低碳運輸

生日就是林哲瑄引退記念　申皓瑋回訊息了：真的開心不起來啦

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

大陸熱門新聞

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

AIT稱臺灣主權未定　中方嗆：早回歸了

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包 男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

陸新規定也管台灣人！　宗教教職人員禁傳播「破壞統一」內容

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

于朦朧死亡3天警方未通報　60帳號遭關閉

中美會談TikTok達基本框架共識

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

陸淫魔教主自封神明還「把教會當後宮姦淫」

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

更多熱門

相關新聞

川普要告紐時！　索賠逾4500億

川普要告紐時！　索賠逾4500億

美國總統川普15日宣布，將對紐約時報提出誹謗訴訟，要求150億美元（約新台幣4555億元）賠償金，指責紐時是民主黨的喉舌，批評該報對他本人、他的家人、他的企業發表不實言論。

川普簽行政命令　國民兵進駐曼菲斯

川普簽行政命令　國民兵進駐曼菲斯

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

關鍵字：

關稅戰台商川普

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

明變天！　「全台雨最大」時間曝

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面