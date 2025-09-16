　
大陸 大陸焦點 特派現場

情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊

▲▼情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊。（圖／翻攝自微博）

▲歹徒傳來男大生與女友的性愛影片，還嘲諷「樣子真的好騷啊」。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國一名劉姓男大生留日求學，8月2日回國度假時，與女友入住深圳的美豪麗致酒店，不料房間內一舉一動包括性行為，竟遭全程偷拍，還被勒索3萬元人民幣（約新台幣12.7萬元），否則就要把影片散布到成人平台。

綜合陸媒報導，男大生回國度假時，與女友入住深圳美豪酒店，沒想到9月開學到日本後，竟收到陌生人士發來的勒索訊息，威脅他支付3萬元人民幣，否則就要把偷拍影片上傳到成人網站當公開素材。

起初男大生半信半疑，不料對方竟直接發來他和女友的性愛影片，出言羞辱「你女友床上的樣子真的好騷啊」，甚至囂張反問「還要看不？或著你想去網站看看？你以為我在和你開玩笑？你在房間多久，我就拍了多久。」

▼歹徒自稱專門給成人網站提供影片素材，向男大生勒索3萬元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊。（圖／翻攝自微博）

男大生崩潰表示，本來希望在緊張的學業間隙能有片刻放鬆，可萬萬沒想到，這次入住卻成了噩夢的開始，即便開學回到日本，仍然每天會收到歹徒的電話騷擾，讓他徹夜難免，已經在徹底崩潰的邊緣。

男大生透露，目前警方已經介入調查，「但這件事帶給我們的傷害無法抹去，酒店作為我們最信賴的場所，卻成了隱私洩漏的源頭。如果連入住酒店都不安全，那麼誰還能安心休息？」

對此，事發的美豪酒店深圳羅湖筍崗中心店向媒體表示，已經向警方報案，目前案情尚在釐清中。

事實上，早在事發前一週，某百萬網紅也自曝入住美豪麗致酒店佛山南海千燈湖店遭偷拍，同樣是收到自稱「給成人網站提供影片」的歹徒勒索，目前案件也在調查中。

▼男大生痛苦寫下遭勒索過程，坦言自己已在崩潰邊緣。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊。（圖／翻攝自微博）

▲▼情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊。（圖／翻攝自微博）

