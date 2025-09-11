台南調查官淪變態狼下場曝！女廁裝針孔狂拍SG　女賽車手也入鏡

▲台南安定賽車場女廁遭人安裝偷拍器材。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南地方法院日前審理一起偷拍案，調查局劉姓調查官去年趁「TSR全國機車錦標賽」期間，在台南安定賽車場女廁內裝設針孔攝影機偷拍showgirl等多名女性，畫面涉及如廁、更衣等私密部位，法院依法判處有期徒刑6月，得易科罰金，並沒收涉案攝影器材、記憶卡及行動電源。

判決指出，劉男去(民國113)年7月28日賽事期間，分別在台南安定賽車場兩間女廁內安裝兩組針孔攝影機，成功拍攝到 5名女子如廁或更衣過程，另有2人因鏡頭被遮蔽物擋住，錄影呈全黑畫面未得逞，涉犯無故攝錄他人性影像罪及未遂罪。

警方調查，當時女員工在廁所發現異狀報警，員警隨即埋伏，當場逮捕前來取回器材的劉男，並在記憶卡中找到多段偷拍影像，受害女子包括 showgirl、女模特兒與賽車手，畫面涉及如廁、更衣等私密部位。

▲劉男用於犯罪的偷拍器材全部宣告沒收。（圖／記者林東良翻攝）

法院痛斥劉男身為調查官卻違法偷拍，雖然他坦承犯行，影像未流出，仍須依法懲處。法院審酌劉男已年過50歲、有正當職業，卻在公共場域偷拍，侵害被害人性隱私情節重大，雖部分被害人撤回告訴、影像未外流，但仍依法判處有期徒刑6月，得易科罰金，劉男用於犯罪的攝影鏡頭、記憶卡、行動電源及充電線等物，則全部宣告沒收。