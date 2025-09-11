　
社會 社會焦點 保障人權

台南調查官淪變態狼下場曝！女廁裝針孔狂拍SG　女賽車手也入鏡

▲台南市安定區一處賽車場傳出女廁遭人安裝偷拍器材偷拍女子如廁影片，民眾發現報請市警善化分局警方到場查獲一名涉案可疑男子，起獲針孔偷拍器材。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安定賽車場女廁遭人安裝偷拍器材。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南地方法院日前審理一起偷拍案，調查局劉姓調查官去年趁「TSR全國機車錦標賽」期間，在台南安定賽車場女廁內裝設針孔攝影機偷拍showgirl等多名女性，畫面涉及如廁、更衣等私密部位，法院依法判處有期徒刑6月，得易科罰金，並沒收涉案攝影器材、記憶卡及行動電源。

判決指出，劉男去(民國113)年7月28日賽事期間，分別在台南安定賽車場兩間女廁內安裝兩組針孔攝影機，成功拍攝到 5名女子如廁或更衣過程，另有2人因鏡頭被遮蔽物擋住，錄影呈全黑畫面未得逞，涉犯無故攝錄他人性影像罪及未遂罪。

警方調查，當時女員工在廁所發現異狀報警，員警隨即埋伏，當場逮捕前來取回器材的劉男，並在記憶卡中找到多段偷拍影像，受害女子包括 showgirl、女模特兒與賽車手，畫面涉及如廁、更衣等私密部位。

▲台南市安定區一處賽車場傳出女廁遭人安裝偷拍器材偷拍女子如廁影片，民眾發現報請市警善化分局警方到場查獲一名涉案可疑男子，起獲針孔偷拍器材。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲劉男用於犯罪的偷拍器材全部宣告沒收。（圖／記者林東良翻攝）

法院痛斥劉男身為調查官卻違法偷拍，雖然他坦承犯行，影像未流出，仍須依法懲處。法院審酌劉男已年過50歲、有正當職業，卻在公共場域偷拍，侵害被害人性隱私情節重大，雖部分被害人撤回告訴、影像未外流，但仍依法判處有期徒刑6月，得易科罰金，劉男用於犯罪的攝影鏡頭、記憶卡、行動電源及充電線等物，則全部宣告沒收。

