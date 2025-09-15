小紅書帳號「捕捉台女穿搭」！偷拍照片全看傻：完全不理解

▲該帳號聲稱要捕捉台灣女生穿搭。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友表示，近日在小紅書上發現一個帳號，打著「街拍」名義專門偷拍機車上的台灣女生，並宣稱是在分享台女穿搭。雖然畫面中沒有拍到臉，但車牌都沒有打碼。原PO透露自己已經檢舉，不過平台僅回覆「會觀察」，讓他覺得相當無力，於是上網求助，希望大家能一起協助檢舉，也提醒女生們上去檢查是否曾被偷拍，「這種行為真的很噁心」。

原PO在Dcard發文「偷拍行為不可取」，該帳號以「街拍」為名，但實際上都是偷拍女生的照片，還自稱是分享台灣的穿搭風格。雖然畫面並未露出臉部，但卻完全沒有處理車牌資訊，甚至讓人有機會直接查到車主身分，讓他覺得相當危險。

他強調，自己已經第一時間檢舉，卻只收到官方回覆「會觀察」，似乎沒有立即處理的打算，讓他擔心這樣的行為會持續發生，「圖上的車牌是我自己後製遮掉的」，也再次呼籲其他網友一起協助檢舉。

對此，不少人看完直呼無法接受，紛紛留言「欠檢舉」、「超變態，怎麼會有人想看這種東西」、「女生走在路上真的隨時隨地要擔心會不會被偷拍。」也有網友質疑這樣的拍攝動機，「個人認為還好就是普通的照片，沒有臉跟私密處，而且就算是提告應該也不成立。但完全不能理解為什麼有人喜歡看這種照片，有什麼好看的路上很多啊！」