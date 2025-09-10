　
社會 社會焦點 保障人權

人妻偷吃小王遭偷拍！他嗆「套子給我買好」丈夫臉綠了

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中一名女子婚後偷吃，性愛過程遭偷拍。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小美（化名）與丈夫結婚多年，怎料她在婚姻過程中與男子阿明（化名）發生婚外情，甚至還遭對方偷拍性愛影片。丈夫得知愛妻背叛，崩潰將阿明告上法院，台中地院也判阿明須賠30萬3,160元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與丈夫2015年3月間結婚，2人婚後育有一名子女，原先生活幸福美滿。怎料小美2024年間在外偷吃，跟男子阿勇發生婚外情，甚至發生性關係的過程還遭到阿勇偷拍。

交往了半年左右，小美提出分手，不過阿勇心有不甘，開口威脅是要在讓他們知道我曾經也去店內廁所我們幹嘛的事嗎」、「一連串什麼做過的事讓他們去聯想好了」，更說出「屁明明是想碰碰」、「套子去給我買好」等話語，並將外遇一事抖出來，讓小美的丈夫知曉。

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中一名女子婚後偷吃，性愛過程遭偷拍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小美的丈夫得知愛妻背叛，決定將阿明告上法院。阿明則對此辯稱，小美的丈夫曾指責妻子是「偷吃慣犯」、「時間管理大師」，顯見小美並非首次出軌。

阿明聲稱，這起案件是小美先告知丈夫，他打電話致電小美丈夫時，對方就已經知情。可見是小美故意坦承，讓丈夫對他提起民事求償，希望法院能夠免除賠償。

不過，台中地院法官經過審理，並不採信阿明的說法，最終判阿明須賠30萬3,160元，全案仍可上訴。

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄總圖拍謎片　女主角身分曝
美股開盤台積電ADR「勁揚4.94％」！甲骨文飆漲逾36％
烏克蘭女孩地鐵遭「驚恐刺殺」！川普再度暴氣：快給死刑
兄弟投手群9局聯手無安打史上第二次！兩次都他先發
JKF女郎大尺度照片外流！ 疑似熱舞走光意外圈粉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

憂房市硬著陸　台中建經協會千字建言盼解除限貸

憂房市硬著陸　台中建經協會千字建言盼解除限貸

就在央行於2024年9月推動第七波選擇性信用管制，嚴格限制第二戶及非自用住宅貸款成數，並取消寬限期，至今仍形成實質管控效果，在第七波打炒房即將滿週年之際，台中市建築經營協會理事長楊志鵬再度寫下千字陳情書，疾呼應全面解除限貸，避免次貸風暴。

百年好合情定湖心亭！台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

百年好合情定湖心亭！台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

「就是愛購物」冠軍獎金10萬

「就是愛購物」冠軍獎金10萬

台中白車「八仙過海」露餡！1人是通緝犯

台中白車「八仙過海」露餡！1人是通緝犯

要女兒看A片學女優！獸父凌辱6年遭重判

要女兒看A片學女優！獸父凌辱6年遭重判

關鍵字：

婚姻背叛台中婚外情偷拍法院

讀者迴響

