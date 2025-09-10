人妻偷吃小王遭偷拍！他嗆「套子給我買好」丈夫臉綠了

▲台中一名女子婚後偷吃，性愛過程遭偷拍。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小美（化名）與丈夫結婚多年，怎料她在婚姻過程中與男子阿明（化名）發生婚外情，甚至還遭對方偷拍性愛影片。丈夫得知愛妻背叛，崩潰將阿明告上法院，台中地院也判阿明須賠30萬3,160元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與丈夫2015年3月間結婚，2人婚後育有一名子女，原先生活幸福美滿。怎料小美2024年間在外偷吃，跟男子阿勇發生婚外情，甚至發生性關係的過程還遭到阿勇偷拍。

交往了半年左右，小美提出分手，不過阿勇心有不甘，開口威脅是要在讓他們知道我曾經也去店內廁所我們幹嘛的事嗎」、「一連串什麼做過的事讓他們去聯想好了」，更說出「屁明明是想碰碰」、「套子去給我買好」等話語，並將外遇一事抖出來，讓小美的丈夫知曉。

▲台中一名女子婚後偷吃，性愛過程遭偷拍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小美的丈夫得知愛妻背叛，決定將阿明告上法院。阿明則對此辯稱，小美的丈夫曾指責妻子是「偷吃慣犯」、「時間管理大師」，顯見小美並非首次出軌。

阿明聲稱，這起案件是小美先告知丈夫，他打電話致電小美丈夫時，對方就已經知情。可見是小美故意坦承，讓丈夫對他提起民事求償，希望法院能夠免除賠償。

不過，台中地院法官經過審理，並不採信阿明的說法，最終判阿明須賠30萬3,160元，全案仍可上訴。