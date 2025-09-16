　
蘋蘋澎澎離開經紀公司「恢復自由身」！粉絲震驚：不是加入沒多久

▲蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

網搜小組／柯振中報導

YouTuber「蘋蘋澎澎」擁有不科學的好身材，先前加入同為YouTuber「赤鬼伯伯」及「妲妲咬果凍」成立的「嘿粉娛樂」，受到不少討論。沒想到，近日她突然宣布，正式從「嘿粉娛樂」畢業，接下來將恢復自由創作者的身分，將與親大姊一起接案，「未來還請大家繼續陪我一起玩囉。」

▲蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲▼蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲▼YTR宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

「蘋蘋澎澎」近日在Threads上表示，她已正式從「嘿粉娛樂」畢業，相當感謝公司的實況主、夥伴、經紀人及小幫手的照顧與幫忙。能夠一起並肩作戰、玩企劃，對她而言是很珍貴的經歷。

▲蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲▼蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲▼YTR宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

「蘋蘋澎澎」提到，接下來她將回歸自由創作者的身分，與大姊一起接案，「歡迎各位廠商爸爸發案！！我家大姊初出茅廬，正值熱血沸騰的時候，有新鮮的肝喔！（誒？」

▲蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲▼蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲▼YTR宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

「蘋蘋澎澎」指出，未來她會繼續將「勇敢追夢勇敢玩」的精神放到創作裡，繼續追健康、玩遊戲、玩3C及玩企劃，「把快樂和勇氣傳出去，目標依舊是——促進世界和蘋！未來還請大家繼續陪我一起玩囉。」

貼文曝光以後，不少粉絲震驚留言，「不是才成立沒多久」、「哇…真假啦」、「才加入沒多久耶…不過自己人生自己決定才是最好，不用受別人操控。」不過，也有粉絲留言祝福，「閃光點仍在，支持者也就在」、「世界和蘋，心蘋氣和」、「加油，單打獨鬥和團體作戰都經歷過了，希望妳能更自由發揮。」

▲蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲▼蘋蘋澎澎宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

▲▼YTR宣布離開經紀公司，恢復自由身。（圖／翻攝IG／蘋蘋澎澎）

在 Threads 查看
09/15 全台詐欺最新數據

