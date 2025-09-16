興達電廠燒出國安危機！藍議員批台電避重就輕　應速查零件來源

記者賴文萱／高雄報導

興達電廠燃氣新2號機組9日發生火警，有週刊披露，輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）疑似有中國貨冒充原廠貨。台電事後發聲明否認使用中國貨，但高雄市議員邱于軒認為該聲明是避重就輕、模糊焦點，呼籲台電儘快檢視所有的零件，核對所有的文件，確認是否符合標準，把問題找出來，發電設施才會長治久安的平穩。

▲高雄興達電廠遭到爆料，關鍵零件疑似用中國淘寶貨。（圖／台電提供）

邱于軒指出，台電否認只是避重就輕、模糊焦點，且台電面對危機的三步驟就是「否認、否認、再否認」，其實細看新聞稿，台電沒有回應鏡週刊的報導以及她的陳情人所爆料的內容。

▲邱于軒質疑台電聲明避重就輕、模糊焦點。（圖／記者賴文萱翻攝）

第一點，台電只有說供應商來自德國、韓國，新加坡等地，但並沒有說這些零件並不是中國製造的。今天媒體揭露的是洗產地的方式，所以有沒有可能供應商來自國外，但零件的製造地卻是中國？她覺得台電面對接二連三的爆料，大家都是好意，希望台電維持基本的公共安全，台電工程師安全、高雄也安全，台灣的國安更沒有問題。

邱于軒呼籲，目前台電高層應該做的是，儘快靜下心來檢視所有的零件，核對所有的文件，看是不是符合標準，如果真的有問題就停工抽換，把問題找出來，發電設施才會長治久安的平穩，台灣的國家安全才會真正的安定。

▲台電出示文件澄清，興達新建燃氣機組法蘭來自澳韓星等國，無中國貨。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒也說，殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，從以前中油、中鼎工程等弊案，都可以看到廠商進口劣質的原料淘寶貨，用原價賣出賺取暴利的案件層出不窮。這次興達電廠事故早在上個星期，她的爆料者也指出，1號機、2號機的墊片，也就是法蘭，有很明顯的品質落差，才會造成2號機的爆炸。

邱于軒並直言，她的選區很多工業區，聽聞很多下游廠商開出的價格是一般廠商的一半以上，這中間的利潤，有沒有可能就是從這些劣質原料出來她再次重申，台電應該亡羊補牢，儘快檢修所有機組的各個零件是否合格。

高雄市政府目前停止新1號、新2號機組操作許可，邱于軒說，市府應該要求要求台電重新提出一個完整的檢修報告，才能確保公共安全。

「曾文生董事長，你該醒一醒，面對台電目前層出不窮的弊案了！」她也認為，台電高層應該要為這一次爆炸負很大責任，當時怎麼跟廠商接洽，後續的驗收，有沒有完整的驗收，廠商提供的出貨報價資料有沒有可能是偽造資料，都應該嚴查查辦。

針對媒體報導指稱有不肖業者以中國低價法蘭改標充當原廠貨再高價賣給台電，台電澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依據奇異公司來函顯示，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

至於外界擔憂是否有假冒產地之法蘭混入的問題，台電亦將會同統包聯盟全面清查所有天然氣管路及法蘭，將強化天然氣管路等高風險設施之施工查核方式，例如在統包聯盟進行法蘭面施工時更積極介入檢驗及查證，以確保施工品質及安全。