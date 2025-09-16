　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

興達電廠燒出國安危機！藍議員批台電避重就輕　應速查零件來源

記者賴文萱／高雄報導

興達電廠燃氣新2號機組9日發生火警，有週刊披露，輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）疑似有中國貨冒充原廠貨。台電事後發聲明否認使用中國貨，但高雄市議員邱于軒認為該聲明是避重就輕、模糊焦點，呼籲台電儘快檢視所有的零件，核對所有的文件，確認是否符合標準，把問題找出來，發電設施才會長治久安的平穩。

▲▼ 高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）

▲高雄興達電廠遭到爆料，關鍵零件疑似用中國淘寶貨。（圖／台電提供）

邱于軒指出，台電否認只是避重就輕、模糊焦點，且台電面對危機的三步驟就是「否認、否認、再否認」，其實細看新聞稿，台電沒有回應鏡週刊的報導以及她的陳情人所爆料的內容。

▲▼高雄市議員邱于軒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒質疑台電聲明避重就輕、模糊焦點。（圖／記者賴文萱翻攝）

第一點，台電只有說供應商來自德國、韓國，新加坡等地，但並沒有說這些零件並不是中國製造的。今天媒體揭露的是洗產地的方式，所以有沒有可能供應商來自國外，但零件的製造地卻是中國？她覺得台電面對接二連三的爆料，大家都是好意，希望台電維持基本的公共安全，台電工程師安全、高雄也安全，台灣的國安更沒有問題。

邱于軒呼籲，目前台電高層應該做的是，儘快靜下心來檢視所有的零件，核對所有的文件，看是不是符合標準，如果真的有問題就停工抽換，把問題找出來，發電設施才會長治久安的平穩，台灣的國家安全才會真正的安定。

▲▼興達新建燃氣機組法蘭來自澳韓星等國，無中國貨。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電出示文件澄清，興達新建燃氣機組法蘭來自澳韓星等國，無中國貨。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒也說，殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，從以前中油、中鼎工程等弊案，都可以看到廠商進口劣質的原料淘寶貨，用原價賣出賺取暴利的案件層出不窮。這次興達電廠事故早在上個星期，她的爆料者也指出，1號機、2號機的墊片，也就是法蘭，有很明顯的品質落差，才會造成2號機的爆炸。

邱于軒並直言，她的選區很多工業區，聽聞很多下游廠商開出的價格是一般廠商的一半以上，這中間的利潤，有沒有可能就是從這些劣質原料出來她再次重申，台電應該亡羊補牢，儘快檢修所有機組的各個零件是否合格。

高雄市政府目前停止新1號、新2號機組操作許可，邱于軒說，市府應該要求要求台電重新提出一個完整的檢修報告，才能確保公共安全。

「曾文生董事長，你該醒一醒，面對台電目前層出不窮的弊案了！」她也認為，台電高層應該要為這一次爆炸負很大責任，當時怎麼跟廠商接洽，後續的驗收，有沒有完整的驗收，廠商提供的出貨報價資料有沒有可能是偽造資料，都應該嚴查查辦。

針對媒體報導指稱有不肖業者以中國低價法蘭改標充當原廠貨再高價賣給台電，台電澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依據奇異公司來函顯示，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

至於外界擔憂是否有假冒產地之法蘭混入的問題，台電亦將會同統包聯盟全面清查所有天然氣管路及法蘭，將強化天然氣管路等高風險設施之施工查核方式，例如在統包聯盟進行法蘭面施工時更積極介入檢驗及查證，以確保施工品質及安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小鐘白目行徑「女友當場淚灑餐廳」！　吳姍儒：真的很沒水準
淡江大橋掛「最親民賴總統」超大布條！　背後原因曝
快訊／民宅惡火！　44歲男被救出已成焦屍
《星光》男星一年半0收入！　出門不敢讓人知道名字
台中女被亂刀猛砍慘死路邊！　兇手隨手丟刀騎車逃亡
現場畫面曝！桃園女遭割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血
夢幻沙灘戲水溺斃　16歲建教生「刻苦背景」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北天空塔爆「特別股掏空30億」　北檢偵查結果出爐

當心荷包！桃園華亞科技園區有移動式「科技執法」

快訊／北斗民宅惡火！44歲男倒臥梯間　被救出已成焦屍

台中女被亂刀猛砍慘死路邊！兇手隨手丟刀騎車逃亡　現場畫面曝

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

周末赴夢幻沙灘戲水溺斃！　校方悲曝16歲建教生「刻苦背景」

興達電廠燒出國安危機！藍議員批台電避重就輕　應速查零件來源

狗群夜半挖洞屠殺！彰化40多隻蛋雞慘死　存活的嚇到產變色蛋

假交易真強盜　虛擬貨幣商心急趴引擎蓋遭摔死！2煞判刑定讞

三寶左轉撞直行機車！騎士倒地受傷...破碎零件噴飛10多公尺高

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

台北天空塔爆「特別股掏空30億」　北檢偵查結果出爐

當心荷包！桃園華亞科技園區有移動式「科技執法」

快訊／北斗民宅惡火！44歲男倒臥梯間　被救出已成焦屍

台中女被亂刀猛砍慘死路邊！兇手隨手丟刀騎車逃亡　現場畫面曝

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

周末赴夢幻沙灘戲水溺斃！　校方悲曝16歲建教生「刻苦背景」

興達電廠燒出國安危機！藍議員批台電避重就輕　應速查零件來源

狗群夜半挖洞屠殺！彰化40多隻蛋雞慘死　存活的嚇到產變色蛋

假交易真強盜　虛擬貨幣商心急趴引擎蓋遭摔死！2煞判刑定讞

三寶左轉撞直行機車！騎士倒地受傷...破碎零件噴飛10多公尺高

台北天空塔爆「特別股掏空30億」　北檢偵查結果出爐

啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面：愛開玩笑

Marz23熬8年首攻蛋！　「1年2身份登北高雙蛋」認：壓力很大

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

台韓陣容共創浪漫華語劇　全智賢新劇團隊、《影后》監製合作

最新調查！陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一　市府感謝市民支持

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

蔣萬安怨捷運補助遭刪650億　吳思瑤批恃寵而驕：不會做就換人

YT頻道「雪姨智慧生活」散布假消息　內政部：依法查處

新全民國防手冊曝　刪敵我辨識、教民眾「政府宣布投降都是假訊息」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

社會熱門新聞

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　台電回應了

桃園女「遭男友割頸」！衝超商求救滿地血　加護病房搶救中

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

獨／涉下藥性侵女星　龔益霆找超大咖前檢座救火

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

即／柯文哲、應曉薇交保　北院裁定4大理由曝光

高職生猛刺同學！全班驚慌直擊...家屬怒告殺人未遂2罪

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

更多熱門

相關新聞

供電「恐」出問題？　龔明鑫：信任台電的調度

供電「恐」出問題？　龔明鑫：信任台電的調度

近期台電電廠事故頻傳，高雄興達電廠與林口電廠機組接連出現問題，引發外界對供電穩定的關注。台電董事長曾文生今（16日）表示，已啟動緊急備用機組因應，預估本日至9月底夜間尖峰時段備轉容量率可維持6%以上，足以備援2.5部機組故障的情況，對此，經濟部長龔明鑫則強調：完全信任台電的調度。

即／北斗民宅惡火！屋主兒倒臥梯間成焦屍

即／北斗民宅惡火！屋主兒倒臥梯間成焦屍

零件洗產地？　台電董事長：清查零件來源國文件

零件洗產地？　台電董事長：清查零件來源國文件

柯文哲再交保　民俗專家點名「這4天」是關鍵

柯文哲再交保　民俗專家點名「這4天」是關鍵

興達電廠遭爆零件用淘寶貨！陳其邁回應了

興達電廠遭爆零件用淘寶貨！陳其邁回應了

關鍵字：

火警中國貨台電高雄安全影音

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面