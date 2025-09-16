　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026高雄市長最新民調曝！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了

▲▼2026高雄市長激戰。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲2026高雄市長激戰，有意參選的人選左起為立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆、林岱樺。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄市長戰況激烈，根據最新媒體民調顯示，民進黨有意投入市長初選的立委賴瑞隆，領先可望參選的國民黨立委柯志恩3.3個百分點最多，其次立委許智傑則微幅領先0.9個百分點，立委林岱樺和柯志恩不相上下，唯一落後的則是立委邱議瑩，輸柯志恩4個百分點。對此，綠委4人及柯志恩皆回應民調看法。

根據鏡報民調顯示，賴瑞隆在提及度及看好度都獲得第一，也是這次有意參選高雄市長的4位民進黨立委中，與國民黨柯志恩的對比民調中，領先最多。賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點最多、許智傑微幅領先0.9個百分點、林岱樺和柯志恩不相上下、邱議瑩則落後柯志恩4個百分點。

▲▼柯志恩 質詢 大法官被提名人 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩表示，尊重所有民調結果 。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，柯志恩說，她尊重所有民調結果，不過她在跑行程時，感覺許多民眾都期望高雄能夠政黨輪替，這些聲音可能沒被民調調查到，她會繼續保持自己的步調，爭取更多市民支持。

▲▼立委賴瑞隆。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆說，民調是重要參考指標，感謝市民支持。（圖／記者賴文萱攝）

針對最新民調第一，賴瑞隆表示，岱樺、智傑、議瑩是他的兄弟姊妹，兄弟姊妹爬山，大家一起努力，守護高雄的未來。他也謝謝市民的支持，民調是參考的重要指標，民調中不足之處，一定全力改進，會繼續努力爭取更多高雄市民的支持。

賴瑞隆說，人們常說「兄弟登山，各自努力」，但要強調的是「兄弟姊妹爬山，我們更要一起努力」，初選會是一場君子之爭，一起努力登頂，守護高雄的未來，讓高雄市民成為最大贏家。

▲▼民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

▲邱議瑩說，民調數字只能作為參考。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

邱議瑩則指出，所有的民調數字都只能作為參考，這一段時間確實面臨很多風波，會調整腳步，站穩步伐，一步步往前邁進，希望能夠贏取最後的勝利。

▲▼立委林岱樺。（圖／記者李毓康攝）

▲林岱樺認為，雖歷經半年暗黑勢力打壓，但她仍在領先群內，感謝高雄鄉親的支持。（圖／記者李毓康攝）

林岱樺說，經過半年暗黑勢力的打壓，在斷手斷腳的情況下，岱樺依然在領先群裡面，這點她要感謝高雄鄉親給她的溫暖跟支持。

林岱樺並強調，每一次的民調都在檢驗候選人，當然包括國民黨的柯志恩委員。最近的砂石事件，她是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？她應該跟市民說清楚。

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲許智傑表示，他會加大力道全力衝刺，希望在黨內初選勝出。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

許智傑則認為，看起來民調都在誤差範圍內。雖然他大動作比其他人晚，但後續爆發力強，這個星期六也會成立競選辦公室加大力道，全力衝刺，希望最後能在初選勝出，和高雄市民一起努力，一起勝利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲電子腳環沒電！電話突響起　他急接：審判長正在盯我
高雄市長最新民調！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了
檢調勘驗美濃大峽谷！嬤攔路申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話
台中20多歲女苦求「對不起」！仍被砍10多刀慘死　倒地還被踹
快訊／腸病毒增1死！　出生7天爆敗血症隔日亡
台女網紅拒陪睡遭韓男暴打！　外交部回應
小鬼逝世5年！坤達星空下喊「想你」　《玩很大》發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

淡江大橋掛「最親民的賴總統」馬屁布條　國民黨諷：復刻北韓風

中駐丹麥大使要日本驅離我代表遭拒　外交部：戰狼外交悖離文明素養

台網紅拒陪睡韓男遭暴打　外交部：已與韓國警方聯繫

2026高雄市長最新民調曝！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了

新全民國防手冊定為「台灣」安全指引　全動署：2300萬人最大公約數

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

淡江大橋掛「最親民的賴總統」馬屁布條　國民黨諷：復刻北韓風

中駐丹麥大使要日本驅離我代表遭拒　外交部：戰狼外交悖離文明素養

台網紅拒陪睡韓男遭暴打　外交部：已與韓國警方聯繫

2026高雄市長最新民調曝！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了

新全民國防手冊定為「台灣」安全指引　全動署：2300萬人最大公約數

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練　無人機、消防機器人全上陣

火星生技第四季力拼轉盈　總座：明年致力拓展海外版圖

轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

面試3家全上！他提離職「主管急喊加薪」　全場開勸：不值得

快訊／新北五股熱飆39.2度　10縣市「高溫警示」

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

「陽台加建鋁窗」將計入房屋稅？　網炸鍋：又要搶錢！

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

遭地獄火飛彈擊中「UFO仍續飛行」！他驚喊：這是什麼鬼東西

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

AIT表態台灣地位未定　首見具體措辭

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

更多熱門

相關新聞

台電否認零件用淘寶貨！藍議員批避重就輕

台電否認零件用淘寶貨！藍議員批避重就輕

興達電廠燃氣新2號機組9日發生火警，有週刊披露，輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）疑似有中國貨冒充原廠貨。台電事後發聲明否認使用中國貨，但高雄市議員邱于軒認為該聲明是避重就輕、模糊焦點，呼籲台電儘快檢視所有的零件，核對所有的文件，確認是否符合標準，把問題找出來，發電設施才會長治久安的平穩。

台灣民意民調／62%不滿賴清德拚經濟表現　逾半對台美關稅談判沒信心

台灣民意民調／62%不滿賴清德拚經濟表現　逾半對台美關稅談判沒信心

興達電廠遭爆零件用淘寶貨！陳其邁回應了

興達電廠遭爆零件用淘寶貨！陳其邁回應了

台灣民意民調／過半民眾支持組「聯合內閣」

台灣民意民調／過半民眾支持組「聯合內閣」

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

關鍵字：

高雄市長選舉民調立委政治

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面