2026高雄市長最新民調曝！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了

▲2026高雄市長激戰，有意參選的人選左起為立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆、林岱樺。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄市長戰況激烈，根據最新媒體民調顯示，民進黨有意投入市長初選的立委賴瑞隆，領先可望參選的國民黨立委柯志恩3.3個百分點最多，其次立委許智傑則微幅領先0.9個百分點，立委林岱樺和柯志恩不相上下，唯一落後的則是立委邱議瑩，輸柯志恩4個百分點。對此，綠委4人及柯志恩皆回應民調看法。

根據鏡報民調顯示，賴瑞隆在提及度及看好度都獲得第一，也是這次有意參選高雄市長的4位民進黨立委中，與國民黨柯志恩的對比民調中，領先最多。賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點最多、許智傑微幅領先0.9個百分點、林岱樺和柯志恩不相上下、邱議瑩則落後柯志恩4個百分點。

▲柯志恩表示，尊重所有民調結果 。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，柯志恩說，她尊重所有民調結果，不過她在跑行程時，感覺許多民眾都期望高雄能夠政黨輪替，這些聲音可能沒被民調調查到，她會繼續保持自己的步調，爭取更多市民支持。

▲賴瑞隆說，民調是重要參考指標，感謝市民支持。（圖／記者賴文萱攝）

針對最新民調第一，賴瑞隆表示，岱樺、智傑、議瑩是他的兄弟姊妹，兄弟姊妹爬山，大家一起努力，守護高雄的未來。他也謝謝市民的支持，民調是參考的重要指標，民調中不足之處，一定全力改進，會繼續努力爭取更多高雄市民的支持。

賴瑞隆說，人們常說「兄弟登山，各自努力」，但要強調的是「兄弟姊妹爬山，我們更要一起努力」，初選會是一場君子之爭，一起努力登頂，守護高雄的未來，讓高雄市民成為最大贏家。

▲邱議瑩說，民調數字只能作為參考。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

邱議瑩則指出，所有的民調數字都只能作為參考，這一段時間確實面臨很多風波，會調整腳步，站穩步伐，一步步往前邁進，希望能夠贏取最後的勝利。

▲林岱樺認為，雖歷經半年暗黑勢力打壓，但她仍在領先群內，感謝高雄鄉親的支持。（圖／記者李毓康攝）

林岱樺說，經過半年暗黑勢力的打壓，在斷手斷腳的情況下，岱樺依然在領先群裡面，這點她要感謝高雄鄉親給她的溫暖跟支持。

林岱樺並強調，每一次的民調都在檢驗候選人，當然包括國民黨的柯志恩委員。最近的砂石事件，她是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？她應該跟市民說清楚。

▲許智傑表示，他會加大力道全力衝刺，希望在黨內初選勝出。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

許智傑則認為，看起來民調都在誤差範圍內。雖然他大動作比其他人晚，但後續爆發力強，這個星期六也會成立競選辦公室加大力道，全力衝刺，希望最後能在初選勝出，和高雄市民一起努力，一起勝利。