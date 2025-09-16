台電曝文件否認興達電廠用淘寶貨　陳其邁：確保安全才准試車

記者賴文萱／高雄報導

興達電廠燃氣新2號機組9日發生火警，有週刊披露，輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）疑似有中國貨冒充原廠貨，潛藏公共安全危機。高雄市長陳其邁表示，收到台電火災報告出來後會進行嚴格實質審查，確保安全才會准予試車。

▲陳其邁強調，確保安全才會允許興達電廠新機組試車。（圖／記者賴文萱翻攝）

《鏡週刊》今日披露，有不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，先改標洗產地充當原廠貨，甚至以偽認證方式，再高價賣給台電、中油與統包商中鼎公司，不僅潛藏公共安全危機，還可能因品質不良導致漏氣釀成大禍。

對於有中國貨冒充原廠貨消息，陳其邁表示，現在1、2號機是在試車的階段，希望台電務必提出完整的火災致災相關報告，高雄市政府也組成專案小組，由林欽榮副市長負責，包括環保局以及勞工局、消防局等。

陳其邁強調，等收到報告之後，會進行詳細嚴格的實質審查，務必確保安全無虞的時候，才會准予試車。

▲台電出示文件澄清，興達新建燃氣機組法蘭來自澳韓星等國，無中國貨。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對媒體報導指稱有不肖業者以中國低價法蘭改標充當原廠貨再高價賣給台電，台電澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依據奇異公司來函顯示，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

至於外界擔憂是否有假冒產地之法蘭混入的問題，台電亦將會同統包聯盟全面清查所有天然氣管路及法蘭，將強化天然氣管路等高風險設施之施工查核方式，例如在統包聯盟進行法蘭面施工時更積極介入檢驗及查證，以確保施工品質及安全。