視察三大工程　台東縣府宣布「約用技術員」加薪

台東縣政府持續推動多項重大建設。縣長饒慶鈴16日在建設處長蔡勝雄陪同下，前往視察「台東縣全民運動館及青少年福利服務中心」、「台東縣極限運動公園」及「國立台東高級中學周邊人行環境改善工程」三大工程。她強調，全齡友善、多元化的公共空間陸續成形，縣府需要專業人才投入，因此宣布調升「約用技術員」薪資至5至6萬元，與業界起薪接軌，並將約聘雇人員薪資全面提升至最低3萬1千元，盼縮短公私部門差距，留住並吸引更多優秀人才。

蔡勝雄指出，全民運動館工程進度已達88%，營運單位完成招標，由救國團承接，預計明年年中啟用。場館不僅提供縣民多元運動場域，還結合青少年福利服務功能。至於極限運動公園，工程進度略超前，目前造型跨橋、涼亭及滑板場基礎結構已完成，預計明年6月底完工，年底即可啟用，將成為青年展現活力、民眾挑戰自我的新據點。

建設處補充，東中周邊人行環境改善工程涵蓋中華路一段、桂林南路及238巷等區域，將移除浮根黑板木並改種台灣本土樹種黃連木，修復破損排水溝，提升通學與日常步行的安全性，預計明年2月完工。縣府也針對林北路、體育場周邊易淹水問題進行改善，導流水量至南京大排。施工期間可能造成交通不便，縣府呼籲鄉親體諒。

饒慶鈴表示，營造業缺工嚴重，加上業界薪資遠高於縣府，導致工程採購專業人才流失。縣府今年特別訂定「台東縣政府實際辦理工程採購業務之約用技術員薪資標準表」，凡具備公共工程品質證照，並具土木建築等相關科系背景及兩年以上經驗者，均適用新的薪資級距，調升至5至6萬元。此項辦法不僅適用建設處，也涵蓋文化處、社會處、原民處等各局處。

她強調，縣府在推動城市建設的同時，也將持續優化制度環境，讓工程進度與人才發展雙管齊下，確保建設品質不斷提升，並營造有利於專業人員長期深耕的職場環境。