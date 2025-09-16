金崙部落青年聚會所啟用　邁向「一部落一聚會所」新里程

▲台東金崙部落青年聚會所啟用。（圖／記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東／台東報導

台東縣太麻里鄉金崙部落（Kanadun）青年聚會所13日正式揭幕啟用，實現部落多年心願。台東縣長饒慶鈴表示，聚會所不僅回應部落青年的期盼，更象徵傳統文化實踐與青年組織重建邁入新階段。縣府將持續攜手中央傾聽部落需求，協助完善設施，推動傳統生活教育與祭儀文化的復振與傳承。

啟用典禮當日，部落頭目、主席、幹部及族人齊聚一堂，包括縣長饒慶鈴、縣府原民處長方銘總、原住民族委員會副主委杜張梅莊、台東縣議員尤忠正、太麻里鄉代表會主席及多位代表、村長皆到場祈福祝賀，場面隆重熱烈。

金崙部落青年聚會所工程經費共1,057萬元，其中900萬元由花東基金補助、157萬元由公所自籌，歷經兩年規劃設計與興建，終於在今日正式啟用。縣府原民處表示，這座聚會所未來將作為祭儀、生活教育及社群活動等多功能空間，期盼族人能充分運用，延續文化精神。

饒慶鈴指出，台東縣政府積極推動「一部落一聚會所」政策，目前全縣187個部落中，已有160個設置聚會所。除金崙部落外，預計今年底前還將啟用瓦剛岸（紅葉）與和平（旮祭來）兩座聚會所；另有新福、南溪、阿拉巴灣、瑪屋撈外、撒舒而雅及布頌等6座聚會所正在規劃或施工中，完工後全縣將有168個部落擁有聚會所，涵蓋率約達九成。

縣府強調，聚會所是部落舉辦會議、儀式與教育活動的重要場域，更是凝聚族人情感與文化傳承的核心空間。目前全縣已有26座聚會所獲得花東地區永續發展基金補助興建，其中23座已完工啟用。未來，縣府將持續與原住民族委員會合作，加快規劃與建設腳步，讓「一部落一聚會所」成為推動部落文化永續的重要基石。