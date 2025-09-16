法參議院友台小組訪民進黨！徐國勇致謝挺台國際參與　盼互訪更熱絡

▲法參議院友台小組訪民進黨。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨（15日）下午在綠委陳冠廷與國際部主任陳文昊陪同下，於民進黨中央黨部接見法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行人，感謝法國國會長期支持台灣的國際參與、捍衛台海安全，並表示希望能藉由更多部長級交流與國會議員互訪，促成兩國在反制錯假訊息、維護民主價值上，有更多實務經驗分享與交流。

徐國勇致詞時首先感謝法國長期以來支持台灣的國際參與，包括支持台灣加入世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）等國際組織。他更以曾任內政部長的經驗分享，表示2018年時破獲一起全球ATM詐騙集團，正是台灣扮演關鍵角色，懇請來訪參議員發揮影響力，支持台灣加入國際刑警組織（Interpol），讓台灣在打擊跨國犯罪上更能貢獻己力。

針對經貿投資，徐國勇表示，台灣與法國企業已宣佈在半導體及衛星等領域展開合作，也舉輝能科技投資52億歐元於北法建立電池「超級工廠」為例指出，台法經貿合作越來越緊密，相信未來會有更多台商投資法國，創造互利互惠局面。

徐國勇指出，台法共享民主自由等價值；法國國會長期對台灣的支持，是兩國關係近年升溫的基石，而友台小組更扮演關鍵角色，他要再次感謝各位貴賓的努力。徐國勇也期盼，藉由更多部長級交流與國會議員互訪，讓雙方在反制錯假訊息、維護民主價值上，能有更多實務經驗的分享與交流。

陳冠廷則分享自己今年2月應法國外交部「未來人物計畫」之邀赴法交流，對位於法國南部航太重鎮的「太空谷」印象深刻，甚至受邀至法國總統馬克宏的母校巴黎政治學院（Sciences Po）分享台灣安全議題。陳冠廷特別感謝馬克宏強調台海自由航行權的重要性，盼台灣能與法國攜手合作，確保印太局勢穩定；也表示更多台法交流，將有助台灣將合作視野延伸至整個歐洲。

特瑪表示，馬克宏近日公開支持維持台海現狀，而他則代表參院同僚重申法國對台海和平穩定及自由航行權的高度重視。法國政府於今年7月發布更新版「印太戰略」報告，明確表達法國重視台海和平穩定及反對片面改變現狀，已獲歐盟重視。

特瑪更引用法國人常說的「愛情不只用嘴巴說，要用行動表達」，表示此次訪團就是要用具體行動表達對台灣的堅定支持！在世界民主受到中、俄等強權挑戰之際，共享自由民主價值的台法更有必要站在一起，期盼雙方未來能就經貿投資、文化教育、高科技產業合作、反制假訊息，以及確保台灣海峽自由航行等面向加強合作。

訪團成員尚包括友台小組之參議員阿諾（Jean-Michel Arnaud）、彭諾馮（François Bonneau）、布毅貝（Bernard Buis）、朱芙玫（Mireille Jouve）及執行秘書裴玖 （Philippe Péjo），由法國在台協會副主任陸明莉（Cléa Le Cardeur）及新聞處長葉文頌（Vincent Yanelle）陪同。

民進黨國際部主任陳文昊表示，近日台法互訪絡繹不絕，法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克才於日前訪台並獲頒「睦誼外交獎章」，參院友台小組訪團旋即到訪，同時「台法國會聯誼會」主席林楚茵也與多位民進黨立委在法國，文化部長李遠也赴巴黎參加台法文化獎，而法國國民議會友台小組訪團也才於不久前的6月到訪。