　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法參議院友台小組訪民進黨！徐國勇致謝挺台國際參與　盼互訪更熱絡

▲▼法參議院友台小組訪民進黨，聚焦高科技及經貿合作。徐國勇感謝法國力挺台灣國際參與，盼台法互訪更熱絡。（圖／民進黨提供）

▲法參議院友台小組訪民進黨。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨（15日）下午在綠委陳冠廷與國際部主任陳文昊陪同下，於民進黨中央黨部接見法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行人，感謝法國國會長期支持台灣的國際參與、捍衛台海安全，並表示希望能藉由更多部長級交流與國會議員互訪，促成兩國在反制錯假訊息、維護民主價值上，有更多實務經驗分享與交流。

徐國勇致詞時首先感謝法國長期以來支持台灣的國際參與，包括支持台灣加入世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）等國際組織。他更以曾任內政部長的經驗分享，表示2018年時破獲一起全球ATM詐騙集團，正是台灣扮演關鍵角色，懇請來訪參議員發揮影響力，支持台灣加入國際刑警組織（Interpol），讓台灣在打擊跨國犯罪上更能貢獻己力。

▲▼法參議院友台小組訪民進黨，聚焦高科技及經貿合作。徐國勇感謝法國力挺台灣國際參與，盼台法互訪更熱絡。（圖／民進黨提供）

▲▼法參議院友台小組訪民進黨，聚焦高科技及經貿合作。徐國勇感謝法國力挺台灣國際參與，盼台法互訪更熱絡。（圖／民進黨提供）

針對經貿投資，徐國勇表示，台灣與法國企業已宣佈在半導體及衛星等領域展開合作，也舉輝能科技投資52億歐元於北法建立電池「超級工廠」為例指出，台法經貿合作越來越緊密，相信未來會有更多台商投資法國，創造互利互惠局面。

▲▼法參議院友台小組訪民進黨，聚焦高科技及經貿合作。徐國勇感謝法國力挺台灣國際參與，盼台法互訪更熱絡。（圖／民進黨提供）

徐國勇指出，台法共享民主自由等價值；法國國會長期對台灣的支持，是兩國關係近年升溫的基石，而友台小組更扮演關鍵角色，他要再次感謝各位貴賓的努力。徐國勇也期盼，藉由更多部長級交流與國會議員互訪，讓雙方在反制錯假訊息、維護民主價值上，能有更多實務經驗的分享與交流。

陳冠廷則分享自己今年2月應法國外交部「未來人物計畫」之邀赴法交流，對位於法國南部航太重鎮的「太空谷」印象深刻，甚至受邀至法國總統馬克宏的母校巴黎政治學院（Sciences Po）分享台灣安全議題。陳冠廷特別感謝馬克宏強調台海自由航行權的重要性，盼台灣能與法國攜手合作，確保印太局勢穩定；也表示更多台法交流，將有助台灣將合作視野延伸至整個歐洲。

▲▼法參議院友台小組訪民進黨，聚焦高科技及經貿合作。徐國勇感謝法國力挺台灣國際參與，盼台法互訪更熱絡。（圖／民進黨提供）

特瑪表示，馬克宏近日公開支持維持台海現狀，而他則代表參院同僚重申法國對台海和平穩定及自由航行權的高度重視。法國政府於今年7月發布更新版「印太戰略」報告，明確表達法國重視台海和平穩定及反對片面改變現狀，已獲歐盟重視。

特瑪更引用法國人常說的「愛情不只用嘴巴說，要用行動表達」，表示此次訪團就是要用具體行動表達對台灣的堅定支持！在世界民主受到中、俄等強權挑戰之際，共享自由民主價值的台法更有必要站在一起，期盼雙方未來能就經貿投資、文化教育、高科技產業合作、反制假訊息，以及確保台灣海峽自由航行等面向加強合作。

訪團成員尚包括友台小組之參議員阿諾（Jean-Michel Arnaud）、彭諾馮（François Bonneau）、布毅貝（Bernard Buis）、朱芙玫（Mireille Jouve）及執行秘書裴玖 （Philippe Péjo），由法國在台協會副主任陸明莉（Cléa Le Cardeur）及新聞處長葉文頌（Vincent Yanelle）陪同。

民進黨國際部主任陳文昊表示，近日台法互訪絡繹不絕，法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克才於日前訪台並獲頒「睦誼外交獎章」，參院友台小組訪團旋即到訪，同時「台法國會聯誼會」主席林楚茵也與多位民進黨立委在法國，文化部長李遠也赴巴黎參加台法文化獎，而法國國民議會友台小組訪團也才於不久前的6月到訪。

▲▼法參議院友台小組訪民進黨，聚焦高科技及經貿合作。徐國勇感謝法國力挺台灣國際參與，盼台法互訪更熱絡。（圖／民進黨提供）

▲▼法參議院友台小組訪民進黨，聚焦高科技及經貿合作。徐國勇感謝法國力挺台灣國際參與，盼台法互訪更熱絡。（圖／民進黨提供）

▲▼法參議院友台小組訪民進黨，聚焦高科技及經貿合作。徐國勇感謝法國力挺台灣國際參與，盼台法互訪更熱絡。（圖／民進黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北國中生墜落！　倒在B1停車場車道送醫
獨／21年回憶！薰衣草森林尖石店宣布熄燈　「5字中1字」免費
台中女遭亂刀砍死！　「25歲女大生」身分曝光
瑤瑤公開4位數電費帳單！　傻眼：光繳公共就飽了
周興哲嚇到哭了！　2歲女兒突痙攣、翻白眼...急叫救護車
屈中恆第二？　蘇永康「大陸演唱會慘遭下架」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

綠嗆蔣萬安「財劃法最大贏家」裝窮　北市：只看給的不看扣的？

法參議院友台小組訪民進黨！徐國勇致謝挺台國際參與　盼互訪更熱絡

轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

淡江大橋掛「最親民的賴總統」馬屁布條　國民黨諷：復刻北韓風

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

綠嗆蔣萬安「財劃法最大贏家」裝窮　北市：只看給的不看扣的？

法參議院友台小組訪民進黨！徐國勇致謝挺台國際參與　盼互訪更熱絡

轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

淡江大橋掛「最親民的賴總統」馬屁布條　國民黨諷：復刻北韓風

飲控吃「作弊餐」重啟代謝開關　營養師傳授４招教你不發胖

滑臉書驚見「已逝愛犬分身」　女秒認出感動收編：12年前就見過

快訊／新北國中生踩破採光罩墜B1停車場車道　送醫救治中

楊謹華得知入圍當下只穿泳衣！　揭與「金鐘宿敵」柯佳嬿私下關係

奪命畫面曝光！台中男「28刀砍死女大生」　橫劈、猛刺還折返補刀

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

28歲男「囚禁印尼籍女友」鎖門燒炭！　她挺5月孕肚跳窗逃生

高齡社會挑戰！「樂齡金安心」公益課程　助長輩顧健康學理財

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

更多熱門

相關新聞

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

淡江大橋今（16日）舉辦合龍儀式，總統賴清德也出席活動，但現場卻出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引起熱議。對此，媒體人鍾年晃還原實情指出，包商自行準備了紅布條，但總統府先遣人員抵達現場後，立刻婉轉地和包商協調，認為今天的主角是淡江大橋，不是總統，是否可以將布條取下，所以，後來正式典禮的時候，這布條就看不到了。他強調，有圖未必有真相，但一定可以帶風向，查證一點都不難。

重要里程碑！海委會與印尼智庫合作　簽署「印太海廢合作備忘錄」

重要里程碑！海委會與印尼智庫合作　簽署「印太海廢合作備忘錄」

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

公館圓環、台中垃圾山　綠諷盧比蔣越比越相似：面對問題轉身離開

公館圓環、台中垃圾山　綠諷盧比蔣越比越相似：面對問題轉身離開

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

關鍵字：

民進黨徐國勇法參議院友台小組

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面