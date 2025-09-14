　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／柯志恩猛打美濃大峽谷　議員助理竟是地主！石麗君夫婦漏夜複訊

▲▼國民黨立委柯志恩,高雄市議員黃香菽、許采蓁。（圖／記者許宥孺攝）

▲立委柯志恩（左）最近猛打美濃大峽谷案。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨立委柯志恩日前高調砲轟市府失職，還親赴「美濃大峽谷」會勘，沒想到同行的助理竟是地主之一、同時也是高市議員朱信強特助石麗君，被稱為「藍營自家人演出做賊喊捉賊」鬧劇，消息曝光後，朱信強急忙切割，火速解除石麗君助理職務。橋頭地檢署今（14）日傳喚石麗君與丈夫到案，並連夜複訊。

對於傳喚行動，橋頭地檢署僅證實確有此事，但對於相關案情則暫時無法對外說明。

▲▼高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，柯志恩原本想藉此案猛攻「後陳其邁時代」市府鬆散，沒想到反被對手陣營踢爆，現場地主竟是自家助理，戲劇性發展讓藍營陷入尷尬。

朱信強澄清表示，石麗君雖是地主，但強調土地早已出租、她本人不知情，呼籲石應「勇敢承擔責任」；同時也自責助理管理不周，承諾全力配合調查，絕不護短。

▲前議員特助石麗君陪同柯志恩會勘。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前議員特助石麗君（左）陪同柯志恩會勘，今日遭到檢方約談。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢調8月27日發動搜索，查扣15部盜採機具，兩名主嫌遭羈押禁見，其他涉案人陸續交保。今晚再度約談地主石麗君、其夫婿及承租人王姓男子，漏夜移送複訊，案情恐持續延燒。

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

