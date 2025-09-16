　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

螞蟻視角看世界　廣達《游於藝》台南12校展開「見微知美」巡迴之旅

▲「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展於永福國小揭幕，帶領孩子以螞蟻視角探索藝術。 （記者林東良翻攝，下同）

▲「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展於永福國小揭幕，帶領孩子以螞蟻視角探索藝術。 （記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由廣達文教基金會與台南市教育局聯合舉辦的「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展，15日起在中西區永福國小率先展出，展期至10月13日，16日舉行揭幕儀式，教育局副局長王崑源、廣達文教基金會執行長徐繪珈及12所同盟學校校長齊聚，共同帶領大家走進微觀的藝術奇境。

▲「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展於永福國小揭幕，帶領孩子以螞蟻視角探索藝術。 （記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南長年推動美感教育與永續學習，此次展覽結合自然觀察與藝術創作，讓孩子在探索過程中與自然建立深刻連結，同時培養審美能力與多元學習經驗。他強調，美感教育是全人教育的重要一環，能讓孩子在充滿文化與自然魅力的環境中全面發展。

教育局指出，本次展覽策展靈感來自電影《蟻人》，以「螞蟻視角」為主軸，帶領大家從細微之處發現宏大之美。展覽同時融合品德教育，象徵螞蟻勤勞、合作與堅毅的精神，鼓勵學生從微小的善行出發，實踐「見微知善，知美行善」價值。

▲「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展於永福國小揭幕，帶領孩子以螞蟻視角探索藝術。 （記者林東良翻攝，下同）

開幕展由永福國小藝術小尖兵擔任導覽，帶領貴賓走進特別設計的「藝術蟻穴」，以手電筒尋找屬於自己的小螞蟻並貼上，象徵化身「蟻人」，親身感受沉浸式的藝術旅程。此次巡迴展由立人國小統籌，將於1年內巡迴12所學校，包含中信國際高中、光華高中、南新國中、西港國中及永福、六甲、南科實小、億載、關廟、三慈、月津、立人等，展期至115年6月22日，邀請市民與師生共賞，啟發創意與想像力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲電子腳環沒電！電話突響起　他急接：審判長正在盯我
高雄市長最新民調！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了
檢調勘驗美濃大峽谷！嬤攔路申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話
台中20多歲女苦求「對不起」！仍被砍10多刀慘死　倒地還被踹
快訊／腸病毒增1死！　出生7天爆敗血症隔日亡
台女網紅拒陪睡遭韓男暴打！　外交部回應
小鬼逝世5年！坤達星空下喊「想你」　《玩很大》發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練　無人機、消防機器人全上陣

螞蟻視角看世界　廣達《游於藝》台南12校展開「見微知美」巡迴之旅

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆因缺電：員工說中央要求復工

歸仁「食辦桌」10／17登場　黃偉哲：傳承總舖師文化強化防疫意識

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」　黃偉哲：美食之都實至名歸

南消新化消防分隊走進幼兒園　小朋友變身防火小尖兵

龍潭警、監、環保執行「靜桃專案」　逮8汽機車罰2萬4

詐騙已高達53億！退休族群受害最深　「人籍合一」防詐零死角

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土　黃偉哲：解決溪北通勤塞車

音樂才女林逸欣關懷風災後浪浪　籲大眾齊心重建、分享愛與溫暖

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練　無人機、消防機器人全上陣

螞蟻視角看世界　廣達《游於藝》台南12校展開「見微知美」巡迴之旅

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆因缺電：員工說中央要求復工

歸仁「食辦桌」10／17登場　黃偉哲：傳承總舖師文化強化防疫意識

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」　黃偉哲：美食之都實至名歸

南消新化消防分隊走進幼兒園　小朋友變身防火小尖兵

龍潭警、監、環保執行「靜桃專案」　逮8汽機車罰2萬4

詐騙已高達53億！退休族群受害最深　「人籍合一」防詐零死角

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土　黃偉哲：解決溪北通勤塞車

音樂才女林逸欣關懷風災後浪浪　籲大眾齊心重建、分享愛與溫暖

Lulu叫陳漢典小名超甜！「敲碗已久願望成真」PO婚紗圖：看造化了

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練　無人機、消防機器人全上陣

火星生技第四季力拼轉盈　總座：明年致力拓展海外版圖

轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

面試3家全上！他提離職「主管急喊加薪」　全場開勸：不值得

快訊／新北五股熱飆39.2度　10縣市「高溫警示」

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

「陽台加建鋁窗」將計入房屋稅？　網炸鍋：又要搶錢！

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

地方熱門新聞

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

山友獨攀東照山迷路　墜谷重擊脊椎！受困打電話求救

長期為事故熱點　桃園這路口全日禁止左轉

今年詐騙金額已高達53億　退休族群受害最深

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

行銷桃園觀光　10國GoPro發掘「桃園感性」

埔里鎮綜合球場驚現黑腹虎頭蜂蜂巢今由專人移除

暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

雲林114全運會　10/18「選手之夜」重量級卡司將狂炸田徑場

南消新化消防分隊走進幼兒園小朋友變身防火小尖兵

音樂才女林逸欣關懷風災後浪浪籲大眾齊心重建分享愛與溫暖

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」美食之都實至名歸

歸仁「食辦桌」10／17登場傳承總舖師文化強化防疫意識

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土解決溪北通勤塞車

更多熱門

相關新聞

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」美食之都實至名歸

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」美食之都實至名歸

台南再度在國際美食舞台上大放異彩！英國知名雜誌《Time Out》近日公佈「亞洲十大街頭美食城市」榜單，台南以豐富多元的街頭小吃和獨特飲食文化榮獲第六名，更是台灣唯一入選城市，此項殊榮不僅展現台南深厚的美食底蘊，也再次鞏固「美食之都」的國際地位。

夢幻沙灘戲水溺斃！16歲建教生「刻苦背景」曝光

夢幻沙灘戲水溺斃！16歲建教生「刻苦背景」曝光

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

台南調查官外流「偵查秘密」給綠能公司　遭起訴10萬交保

台南調查官外流「偵查秘密」給綠能公司　遭起訴10萬交保

2026台南古都馬20週年登場黃偉哲邀跑者挑戰百萬獎金

2026台南古都馬20週年登場黃偉哲邀跑者挑戰百萬獎金

關鍵字：

螞蟻視角廣達游於藝台南見微知美巡迴之旅

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面