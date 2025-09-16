螞蟻視角看世界　廣達《游於藝》台南12校展開「見微知美」巡迴之旅

▲「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展於永福國小揭幕，帶領孩子以螞蟻視角探索藝術。 （記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由廣達文教基金會與台南市教育局聯合舉辦的「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展，15日起在中西區永福國小率先展出，展期至10月13日，16日舉行揭幕儀式，教育局副局長王崑源、廣達文教基金會執行長徐繪珈及12所同盟學校校長齊聚，共同帶領大家走進微觀的藝術奇境。

市長黃偉哲表示，台南長年推動美感教育與永續學習，此次展覽結合自然觀察與藝術創作，讓孩子在探索過程中與自然建立深刻連結，同時培養審美能力與多元學習經驗。他強調，美感教育是全人教育的重要一環，能讓孩子在充滿文化與自然魅力的環境中全面發展。

教育局指出，本次展覽策展靈感來自電影《蟻人》，以「螞蟻視角」為主軸，帶領大家從細微之處發現宏大之美。展覽同時融合品德教育，象徵螞蟻勤勞、合作與堅毅的精神，鼓勵學生從微小的善行出發，實踐「見微知善，知美行善」價值。

開幕展由永福國小藝術小尖兵擔任導覽，帶領貴賓走進特別設計的「藝術蟻穴」，以手電筒尋找屬於自己的小螞蟻並貼上，象徵化身「蟻人」，親身感受沉浸式的藝術旅程。此次巡迴展由立人國小統籌，將於1年內巡迴12所學校，包含中信國際高中、光華高中、南新國中、西港國中及永福、六甲、南科實小、億載、關廟、三慈、月津、立人等，展期至115年6月22日，邀請市民與師生共賞，啟發創意與想像力。