台南奪下「亞洲街頭美食第六名」　黃偉哲：美食之都實至名歸

▲台南美食再獲國際肯定，榮登《Time Out》亞洲十大街頭美食城市。 （記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南再度在國際美食舞台上大放異彩！英國知名雜誌《Time Out》近日公佈「亞洲十大街頭美食城市」榜單，台南以豐富多元的街頭小吃和獨特飲食文化榮獲第六名，更是台灣唯一入選城市，此項殊榮不僅展現台南深厚的美食底蘊，也再次鞏固「美食之都」的國際地位。

市長黃偉哲16日上午出席歸仁食辦桌活動時指出，此次榜單上包含馬來西亞檳城、越南河內、新加坡、印度孟買、泰國清邁等城市，而台南位居第六，是全台唯一入榜城市，這是對台南小吃文化的最佳肯定。他強調，無論是小吃攤位、老字號店家或夜市美食，都展現出台南飲食文化與人情味，「就像總鋪師說的，要不斷切磋、琢磨，才能讓美食更加進步、更加吸引人。」

根據《Time Out》的評比，街頭美食城市的亮點在於「平價、便利、多樣」，在小巷或夜市都能輕易找到驚豔風味。台南的街頭美食經典代表，包括擔仔麵、鱔魚意麵、牛肉湯、米糕與碗粿，夜市更是觀光客必訪，其中花園夜市最具代表性，攤位林立、選擇多元。市府表示，未來將持續推動美食與文化結合，加強夜市規劃、食安管理與國際行銷，讓更多國內外旅客認識台南街頭小吃的魅力，進一步吸引觀光人潮。