哪裡能認識台積電工程師？她讚「有上進心、責任感」　網酸爆

要去哪裡認識台積電的工程師？一名女網友發文透露，自己特別被台積電男生吸引，覺得他們專注、上進又可靠，如果想認識這樣的男生，究竟要去哪裡才有機會？她想要透過一些場合或活動自然認識對方。貼文曝光後，引起網友討論。

這名女網友在 Dcard 以「要去哪裡認識台積電工程師？」為標題發文，提到她朋友的朋友就在台積電上班，雖然常常加班很辛苦，但仍對工作很投入，這種專注與責任感，讓她覺得很有吸引力。她強調，並不是因為這份工作聽起來很厲害，是因為努力、認真的態度讓人欣賞，上進心也讓人有安全感。

原PO進一步表示，自己不太想依靠交友軟體來認識台積電的工程師，因為覺得那裡的緣分比較隨機，也難以確定對方是否想認真交往。她更好奇，新竹是否會有特別的聚會或社團，能增加與台積電工程師接觸的機會，還是說交友軟體上其實也能遇到不少？她想透過一些場合或活動自然認識台積電工程師，互相了解也比較真實。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那你怎麼不找超商員工？他們也很努力、認真、常常輪夜班工作到半夜三、四點啊，而且全台各地都有分店還不怕認識不到」、「聯發科員工哭倒在路上」、「你是認為錢對你來說很有魅力嗎？ 錢很香沒錯啊」、「你不如直說『去哪裡認識有錢人』」、「司馬昭之心」。

也有網友表示，「在台積電就能遇到，快去面試」、「去巨城放TSMC I believe，手伸進口袋的大概率是你要找的人」。文章雖引起熱議，但也有網友質疑文章真實性，「這種文章真的不是反串嗎」、「反串要註明」。