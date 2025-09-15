　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女兒沉迷遊戲！「家裡蹲10年」苦勸無效　爸嘆：養到我進棺材

一名女網友近日在社群論壇Dcard發文，分享家中二姊長期沉迷線上遊戲、拒絕工作與就學的情況。（示意圖／翻攝Pexels）

▲原PO的二姊成天宅在家打電動，全家人想盡各種辦法都沒用。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友近日分享，透露家中二姊長期沉迷線上遊戲、拒絕工作與就學的情況，讓他們一家人不知所措，甚至爸爸直言「我就養到我進棺材，後面怎麼樣她自己造化」，引發網友熱議。

該名女網友在Dcard以「有個只會打電動的家人妳怎麼辦？」為題發文，表示二姊自國中起便開始打線上遊戲，高職畢業後未繼續升學，曾工作一年半後即辭職，至今已超過十年未再就業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO敘述，每當家人要求她找工作，她便會哭泣並將自己關在房間，幾天後再出來熬夜打遊戲，「叫她去找工作就哭，然後把自己關在房間不出來吃飯，幾天後再跑出來打遊戲打通宵，爸爸也是念到不會唸了，政府寄來的國民年金繳費單堆成小山」。

原PO指出，爸爸對此也感到無奈，政府寄來的國民年金繳費單長期堆積，去年爸爸自行全部繳清，並直言，「我就養到我進棺材，我也說不動了，後面怎麼樣她自己造化，我不敢奢望妳們這些姊妹會幫她，反正繳那些錢就當我給她最後的保險。」

原PO表示，家人曾多次嘗試軟硬兼施勸說，包括大姊一度氣得將二姊拖出門並鎖門不讓她進來，但仍未見成效，家人對此感到心力交瘁，幾乎想要放棄，「我們都知道有問題，軟的硬的都試過了，後面我們真的都快放棄了。」

貼文一出，引起網友討論，不少人紛紛留言表示，「金援沒斷掉就會持續這樣的」、「家裡蹲通常是社會適應不良，有某些社交、外觀或工作能力的缺陷在社會上容易被欺負吃虧，又因為自尊不想承認這方面的問題，跟他提及還會暴怒，從網路遊戲上能快速得到努力的回饋才會陷入其中」、「跟她白紙黑字說清楚，等爸媽走了你們也不會養她，她死掉之前的十幾二十年會過得跟乞丐一樣，想玩遊戲也沒錢儲值，手機電腦壞了也沒錢換，嚇到就會動起來了。不過我猜她敢這麼廢大概就是你們家境不錯或是她生病了」。

也有網友分享經驗，「遊戲裡其實也有社交，也能帶來快樂和成就感。所以當你們勸她放下遊戲時，對她來說就像是放棄朋友、興趣，甚至一些夢想，當然很困難啊。說不定她的戀人就在遊戲裡呢。老實說，我曾經的幾個女朋友也是先在遊戲中認識，後來才走到現實，都是很不錯的人」。

更有一名網友表示，原PO姊姊情況和自己的鄰居很像，「我鄰居是男生，高中畢業後，只去打過幾份工都做不長久，整天跑網咖打天堂，這種狀況持續了兩年，他爸媽軟的硬的都來過，想了很多方法，還帶他去直銷的洗腦大會也是沒用。後來他媽一口氣買了6台電腦放家裡，全家一起陪他玩天堂，有時也會找我們這些鄰居來幫忙玩，然後他們親子關係就改善了，他也慢慢恢復正常去工作了，去他們親戚家的洗車場打工，應該做有超過2年，接著就開了一間小小間的網咖，雖然一年左右就倒閉了，但後來也都有持續在工作了，真實故事分享給你參考」。

延伸閱讀
惡霸校長2／校長連遭教育處、監察院約談　正義師疑淪出氣箭靶
外國人眼中「台灣最雷景點」　九份上榜：每平方公分就有50個遊客
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲再開羈押庭　18:30當庭揭曉結果
16歲學生上課中拿刀捅同學！全班驚慌直擊
台YouTube最多倒讚TOP5！　她一人包辦4影片
台積電嘉義廠又有事！承包商被要求暫停進場
明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展
快訊／最高院仍不准！辜仲諒今天須返台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

台灣一夫一妻制　「竹北吊車大王」卻擁4嬌妻！網曝真相讚：真男人

iPhone電池健康度下降「為何不換電池繼續戰？」　網曝換新機3原因

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

拒陪睡被打！正妹YTR「年初才跟韓男友分手」：會傷我和狗狗

壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」　業者歉：受害顧客補償500元

赴韓旅遊被誘騙「4正妹遭軟禁、施暴」！警到場：沒辦法幫忙

女兒沉迷遊戲！「家裡蹲10年」苦勸無效　爸嘆：養到我進棺材

身邊好友愈來愈少？其實不只你…專家揭「友誼縮水」的殘酷真相

快訊／嘉義縣大雨特報！國家警報響　山區暴雨持續2小時

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

台灣一夫一妻制　「竹北吊車大王」卻擁4嬌妻！網曝真相讚：真男人

iPhone電池健康度下降「為何不換電池繼續戰？」　網曝換新機3原因

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

拒陪睡被打！正妹YTR「年初才跟韓男友分手」：會傷我和狗狗

壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」　業者歉：受害顧客補償500元

赴韓旅遊被誘騙「4正妹遭軟禁、施暴」！警到場：沒辦法幫忙

女兒沉迷遊戲！「家裡蹲10年」苦勸無效　爸嘆：養到我進棺材

身邊好友愈來愈少？其實不只你…專家揭「友誼縮水」的殘酷真相

快訊／嘉義縣大雨特報！國家警報響　山區暴雨持續2小時

台南3間超萌貓咪咖啡廳！日式老宅逗貓吃烤餅　享受喵星人包圍

AIT稱「臺灣主權未定」　陸外交部嗆：80年前就已徹底解決

快訊／柯、應重開交保調查庭　評議6小時將於18:30當庭揭曉

國家隊級對決有望上演！　亞洲職棒交流賽11月桃園開打

空中驚魂15分鐘！　易斯達航空降落前「行動電源起火」自燃

南投縣府通過115年度總預算案　許淑華喊話中央穩定一般性補助款

南投家扶頒發190位大專生獎助學金　家扶女孩學成歸國擔綱主持

新青安開水龍頭　單身女首購想月存1.5萬購屋被打槍

癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

AIT指台灣地位未定論　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

生活熱門新聞

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

西門町賣大雕燒　標榜台灣伴手禮！他怒檢舉：真的超噁

可能有颱風！　最快生成時間曝

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

赴韓旅遊「4正妹遭軟禁、施暴」！警：沒辦法幫忙

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」全不挺

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡　醫師：不要再濠洨

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

更多熱門

相關新聞

北藝大「藝大書店」熄燈！突被通知不續約

北藝大「藝大書店」熄燈！突被通知不續約

位於國立台北藝術大學校園內的「藝大書店」，是國內首家由大學創建、自辦的藝術書店，營運已有3年時間。不料店家突然宣布結束營業，雖然今年7月按照合約通過校方的續約評核，卻在沒有任何溝通的情況下，突然被告知「行政高層裁核不續約」，讓經營團隊十分錯愕。

小紅書帳號「捕捉台女穿搭」　偷拍照片全看傻

小紅書帳號「捕捉台女穿搭」　偷拍照片全看傻

妹子染念珠菌拒求歡！男友竟回：我媽說亂搞才生病

妹子染念珠菌拒求歡！男友竟回：我媽說亂搞才生病

知名止汗劑疑改配方出包！用戶腋下灼傷「痛到像火燒」

知名止汗劑疑改配方出包！用戶腋下灼傷「痛到像火燒」

搭機別亂洗手　專家揭「比不洗還髒」內幕

搭機別亂洗手　專家揭「比不洗還髒」內幕

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面