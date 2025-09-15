女兒沉迷遊戲！「家裡蹲10年」苦勸無效　爸嘆：養到我進棺材

▲原PO的二姊成天宅在家打電動，全家人想盡各種辦法都沒用。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友近日分享，透露家中二姊長期沉迷線上遊戲、拒絕工作與就學的情況，讓他們一家人不知所措，甚至爸爸直言「我就養到我進棺材，後面怎麼樣她自己造化」，引發網友熱議。

該名女網友在Dcard以「有個只會打電動的家人妳怎麼辦？」為題發文，表示二姊自國中起便開始打線上遊戲，高職畢業後未繼續升學，曾工作一年半後即辭職，至今已超過十年未再就業。

原PO敘述，每當家人要求她找工作，她便會哭泣並將自己關在房間，幾天後再出來熬夜打遊戲，「叫她去找工作就哭，然後把自己關在房間不出來吃飯，幾天後再跑出來打遊戲打通宵，爸爸也是念到不會唸了，政府寄來的國民年金繳費單堆成小山」。

原PO指出，爸爸對此也感到無奈，政府寄來的國民年金繳費單長期堆積，去年爸爸自行全部繳清，並直言，「我就養到我進棺材，我也說不動了，後面怎麼樣她自己造化，我不敢奢望妳們這些姊妹會幫她，反正繳那些錢就當我給她最後的保險。」

原PO表示，家人曾多次嘗試軟硬兼施勸說，包括大姊一度氣得將二姊拖出門並鎖門不讓她進來，但仍未見成效，家人對此感到心力交瘁，幾乎想要放棄，「我們都知道有問題，軟的硬的都試過了，後面我們真的都快放棄了。」

貼文一出，引起網友討論，不少人紛紛留言表示，「金援沒斷掉就會持續這樣的」、「家裡蹲通常是社會適應不良，有某些社交、外觀或工作能力的缺陷在社會上容易被欺負吃虧，又因為自尊不想承認這方面的問題，跟他提及還會暴怒，從網路遊戲上能快速得到努力的回饋才會陷入其中」、「跟她白紙黑字說清楚，等爸媽走了你們也不會養她，她死掉之前的十幾二十年會過得跟乞丐一樣，想玩遊戲也沒錢儲值，手機電腦壞了也沒錢換，嚇到就會動起來了。不過我猜她敢這麼廢大概就是你們家境不錯或是她生病了」。

也有網友分享經驗，「遊戲裡其實也有社交，也能帶來快樂和成就感。所以當你們勸她放下遊戲時，對她來說就像是放棄朋友、興趣，甚至一些夢想，當然很困難啊。說不定她的戀人就在遊戲裡呢。老實說，我曾經的幾個女朋友也是先在遊戲中認識，後來才走到現實，都是很不錯的人」。

更有一名網友表示，原PO姊姊情況和自己的鄰居很像，「我鄰居是男生，高中畢業後，只去打過幾份工都做不長久，整天跑網咖打天堂，這種狀況持續了兩年，他爸媽軟的硬的都來過，想了很多方法，還帶他去直銷的洗腦大會也是沒用。後來他媽一口氣買了6台電腦放家裡，全家一起陪他玩天堂，有時也會找我們這些鄰居來幫忙玩，然後他們親子關係就改善了，他也慢慢恢復正常去工作了，去他們親戚家的洗車場打工，應該做有超過2年，接著就開了一間小小間的網咖，雖然一年左右就倒閉了，但後來也都有持續在工作了，真實故事分享給你參考」。

