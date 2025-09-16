第一天上班！她被塞紙條「快逃，無良公司」　一票反搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

才上班第一天，就被同事「丟紙條」提醒！一名女網友表示，她第一天進公司，就有同事偷偷遞來一張紙條，上面寫著「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司」。結果對方得知她是報到的，忍不住勸她考慮，「如果是家人肯定不會要你來這工作！」貼文引發討論。

原PO在Dcard發文「上班第一天 有人告訴我快逃！」她上班第一天，公司同事就丟了一張紙條給她，上面寫著「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司。」原來對方以為她是來面試的，結果實際上是來正式上班，就勸她要好好考慮這份職缺，還直言「如果是家人肯定不會要你來這工作！」

文章曝光後，引起許多網友討論，就有人質疑，「最好先對這位同事有所保留、保持距離，不要跟她透露太多妳的事和想法。依據我的經驗，這種人多半都是在辦公室背後滋事、搞小團體的人」、「那她自己怎麼不走」、「也要看情況，說不定是怕妳會跟她有競爭關係的同事寫這種紙條給妳的。」

也有人表示，「妳可以待個幾天評估看看，不妥的話妳隨時再離開就好，但記得薪水也要拿」、「逃吧，不管這公司有多好，還沒進就遇到這種心機紙條，進去只會更累」、「我剛進公司單位大概有八個老鳥，有兩個年輕人一直跟我說公司沒前途、薪水少、想換工作了。嗯！我做快七年了，我前面老鳥就剩他們兩位還在而已。」

總結來看，幾乎每間公司都會有人抱怨，能不能適應還是看個人情況，別因為一張紙條就急著下定論。還有人分享自己遇過類似情況，有老鳥一開始就警告公司很爛，結果自己撐了幾年，那些當初喊著要走的人反而待最久。也有人說可能是對方怕被取代，才故意製造壓力。