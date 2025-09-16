用飯店電視！她2個月後開YT嚇爛「多一排搜尋紀錄」：記得登出

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多電視都能登YouTube、Netflix，有網友表示，自己跟男友有一組可共同使用的YouTube帳號，平時男友常看、她較少使用，結果最近打開時，發現搜尋紀錄出現一堆她不曾找過的關鍵字，「嚇爛，整個人都醒了。」最後想到，可能是去外縣市玩時，在飯店的電視登入過，忍不住提醒其他人要記得登出。

原PO在Dcard發文「出去住外面 YT、Netflix真的要記得登出」，自己平常比較少用共用的YouTube，最近她要看時，卻發現搜尋紀錄出現「布袋戲、哺乳教學、歌仔戲、1g老師」，甚至有人搜尋過「陰X內的X點在什麼位置」。

她見狀，一度懷疑男友三秒鐘，但想想又覺得不可能。試探問了一下男友，他完全一頭霧水，後來才發現男友那邊的紀錄也混進怪東西，只是他平常用得太頻繁，根本沒注意到 。

原PO便回想，推測是兩個月前和男友出去玩，住了兩間不同的飯店，退房時忘了登出帳號，後面的人直接打開電視就用了，「雖然現在很多飯店電視都會自動登出YT跟Netflix，但不意外的又出意外了，我以後會記得登出帳號的。」

貼文引發熱論，「我去越南玩，有個年輕人也忘記登出，我幫他訂閱了一堆佛經頻道」、「我住宿遇到沒登出的YT或Netflix帳號，都會懷抱感恩的心在使用，感謝大家讓我的旅行晚上也能充實圓滿」、「前幾天住飯店，才遇到有人YouTube沒登出，看起來像個人帳號，所以我就沒動了。如果明顯是飯店的帳號，我才有可能會去使用。」