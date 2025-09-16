北市公寓腐屍躺床！屋主見女房客3天沒出門　兒衝現場悲認是媽媽

▲女子陳屍公寓床上多時，因屍體腐壞飄出異味。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區萬大路一處公寓5樓，15日晚上傳出異味，消防人員獲報以為是火警，趕赴現場並未發現火煙，但卻在進入查看時，在床上發現一具死亡多時的女屍，且已經飄出屍臭味，住對面的房東發現女房客多日沒出門，立刻通知轄區警員到場處理，也通知死者兒子到場，因為現場異味濃厚，還一度被以為是焚屍。

警方調查，40歲的房東在15日晚上7時許，通知消防局、警察局等單位，指北市萬大路一棟公寓5樓有「異味」，警消接獲通報以為是火警，立刻動員前往搶救，但到場並未發現外觀沒有明顯火煙，隨即上樓查看，在五樓一處民宅的床上發現一具已經死亡多時女屍，經查死者身分是60歲賴姓女子。

賴女的兒子接到通知趕往現場悲痛表示，母親是獨居，在這棟公寓租房住了很多年，可能因為有心臟疾病，所以因病過世，對於母親的死因並沒有其他意見，檢警相驗婦人遺體，發現沒有外傷，排除外力或他殺。

據悉，報案人為房東，因為租房給賴姓女子超過5年，又住在對門，發現賴女已經多天沒有出門，且還飄出異味，所以通知賴婦的兒子到場，也同步通知警消人員前往查看，消防獲報一度以為是火警，甚至還有焚屍一說，但到場進門後發現是明顯死亡的賴女。

警方表示，鑑識人員抵達現場後進行採證，發現婦人倒臥在家中床上，並且已經明顯死亡，警方初步估計，依賴女屍體腐化的程度，已經出現屍僵屍斑，死亡時間應該超過3天以上，目前也將遺體交給家屬處理後事。