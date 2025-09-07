　
社會焦點

鄰居普渡拜拜「樓梯口燒金紙」！公寓住戶嚇傻：是不是太超過？

▲▼鄰居在公寓的樓梯燒金紙。（圖／翻攝Threads）

▲鄰居在公寓的樓梯燒金紙。（圖／翻攝Threads／janqsbpf）

記者柯振中／綜合報導

6日是農曆7月15日中元節，許多民眾會準備普渡儀式。不過，新北一名男子發現，公寓的鄰居在普渡的過程中，直接在住處的樓梯口放金桶、燒金紙，恐怖的一幕嚇得他直喊「是不是有點太超過了」，畫面曝光也令許多網友罵爆了。

這名男子在Threads上分享影片，雖然尊重中元普渡拜拜、燒金紙的儀式，不過公寓的住戶竟直接在家門口擺放金桶、燃燒金紙，「是不是有點太超過了。」

男子提到，雖然已經向當事人反映、對方也承諾會改進，但為了剛出生的孩子、其他住戶的安全，這種事情實在無法容忍，若再發生下一次，絕對會報警處理。

▲▼鄰居在公寓的樓梯燒金紙。（圖／翻攝Threads）

▲鄰居在公寓的樓梯燒金紙。（圖／翻攝Threads／janqsbpf）

驚悚的畫面在網路上曝光，立即引發巨大討論，不少網友對此直言，「我覺得這次就要報警，下一次可能就沒辦法報警了」、「你會發現公寓型的樓梯紅色那個把手都會被燒到融掉，就是這樣燒的」、「便宜行事的無良鄰居，拜託直接報警，生命很可貴的」、「馬上報警吧！被罰一次就會長記性了，他都敢這麼燒了，絕對不是第一次。」

根據《中視新聞》報導，律師李育昇對這種情況表示，在公寓樓梯口燒金紙可能阻塞逃生通道，導致居民受到危險，除違反《空汙法》、《消防法》等法規，可能受到行政罰鍰外，也可能因為「阻塞逃生通道罪」而遭判刑。李育昇說，若不慎引起火災、造成住戶傷亡，甚至可能涉犯失火罪、過失傷害、過失致死等罪嫌。

09/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

江祖平揭性侵真相！　范雲：三立應負雇主責任

新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福

新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福

每年農曆七月的中元節，是台灣傳統的重要節日，在佛教中稱為「盂蘭盆節」，民眾會準備豐盛供品祭拜先人，也會為往生動物祈福。新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今（6日）在毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動，現場逾50位飼主帶著毛寶貝一同參與法會。

台中男開車暴衝撞普渡棚架

台中男開車暴衝撞普渡棚架

台中宅神明廳起火　普渡鄰居驚覺異狀報案

台中宅神明廳起火　普渡鄰居驚覺異狀報案

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

中元普渡後全家腸胃炎！醫揭「供品保存3關鍵」：糕點冷凍最好

中元普渡後全家腸胃炎！醫揭「供品保存3關鍵」：糕點冷凍最好

驚悚中元節燒金紙公寓報警

