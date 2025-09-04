「4個兒子全死了」台中百歲獨居嬤跌地求救　見警泣訴辛酸

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名百歲的高姓阿嬤日前晚間刷牙洗臉後準備睡覺，不慎跌坐在廚房，自己無法起身，只能以顫抖的手按下蜂鳴器吸引路人注意，警消獲報趕到場，所幸她沒有大礙，當問及家裡還有沒有人同住時，阿嬤悲從中來，「我4個兒子通通死了，最後一個今年5月也走了.....」，晚景淒涼，聽了令人鼻酸。

▲▼台中市一名百歲獨居阿嬤跌坐廚房，按蜂鳴器向外求救。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局西區派出所日前晚間9點多獲報，民生路、五權路一處民宅內有長者跌倒，屋內傳來呼救聲，副所長宋忠信與警員張淳鈞抵達後，發現高姓阿嬤跌坐廚房，因年事已高、行動不便，只好按下蜂鳴器向路人求助。

宋、張2人與消防人員一同小心翼翼將阿嬤攙扶至輪椅上，所幸意識清楚並無大礙，阿嬤也清楚回答不用送醫。

當員警關懷詢問家裡還有沒有人時，阿嬤突然開始啜泣，她在這裡居住超過60年，「4個兒子都死了……」，現場氣氛相當凝重，員警立即輕聲安慰並攙扶阿嬤回房休息，讓阿嬤感受到社會溫暖的守護。

原來，祖籍山東的阿嬤，育有4子1女，只有小兒子結婚，但婆媳感情不睦，已沒有往來，女兒住在附近，經常會回家探望，阿嬤已列冊獨居老人，社工定期都會前往訪視，所幸這次被熱心民眾發現，讓這夜深人靜的夜晚，多了一絲溫暖。