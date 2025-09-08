蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

▲身份不名的女子在蘆洲區承租店面賣飾品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區昨（7）日傍晚傳出一起離奇命案，盧姓女房東因聯繫不上房客，上門查看時，聞到濃濃屍臭味，經警方協助進入屋內，赫然發現獨居的女子已死亡多時，遺體發黑腫脹。由於現場找不到任何身分證明文件，女子身分成謎，警方將採集指紋與DNA，報請檢方相驗，並請移民署協助釐清身分。

昨日傍晚6時許，蘆洲區民義街22巷內的一處1樓住宅，盧姓女房東因房客這個月沒有像往常一樣在6日繳交房租，且聯繫不上，於是上門查看。當她靠近房門時，聞到屋內傳出濃濃的腐臭味，驚覺不對勁，立即報警。警方獲報到場進入屋內，發現女子躺在床上，全身發黑腫脹，已明顯死亡。

警方在現場進行採證，但並未發現女子任何身分證明文件。經詢問房東，房東表示，這名女房客只在租賃契約上簽名「王珍妮」，但未留下身分證字號，經警方初步查詢，並無此人。

房東表示，這名房客已租屋長達6年，每個月都按時繳交2萬多元房租，因此沒有多加詢問。只知道她從事飾品販賣及護膚美容。警方初步排除他殺嫌疑，但由於無法確認死者身分，全案已報請新北地檢署進行刑事相驗，後續將採集女子指紋與DNA，並會請移民署協助釐清其身分，以查明確切死因。