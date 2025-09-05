　
百歲獨居嬤跌倒無人扶　獨生子女憂成最後一人！網掀熱議

記者黃翊婷／綜合報導

台中市一名百歲獨居阿嬤日前在家中跌倒無法起身，只好按下蜂鳴器求助，才被獲報趕來的警員攙扶起來。這起事件掀起網友們對於獨居長者、長照等議題的討論，有獨生子女擔憂自己未來恐怕無人照顧，也有人質疑現今的長照制度是否能負擔越來越高齡化的社會。

▲▼台中市百歲獨居阿嬤跌坐廚房，意外引發外界強烈關心。（圖／民眾提供，下同）

▲高姓阿嬤在家中跌倒的事件，引發網友們多方意見討論。（圖／民眾提供）

高姓阿嬤日前晚間在家中跌倒，由於她是一人獨居，又無法自行起身，只好按下蜂鳴器向路人求助，最後被獲報趕來的警員攙扶起來。雖然阿嬤因記憶落差一度泣訴4個孩子都已經過世，但經台中社會局查證，阿嬤的2名兒子確實已經過世，不過，2名女兒還在，平時也都會回家探望。

另外，由於阿嬤是列冊獨居長輩，社會局除了定期派社工前往關懷，每日也有長照居服員協助照料，阿嬤家中還裝有緊急救援系統。這起事件也意外掀起網友們對於獨居長者、長照等議題的討論。

在Dcard論壇上，有獨生子女感嘆，擔心自己未來也會變成「最後一個人」，雖然很想逃避現實，但還是決定早點面對並建立起自己的支持系統；另一名網友也表示，看到阿嬤的新聞之後，便開始思考是否現在就應該為老年生活做準備，例如智慧手錶、緊急求救系統、醫療基金、保險等等，這些都是年輕時可以先規劃的事情。

還有網友指出，幸好阿嬤家裝有蜂鳴器，而且剛好有路人聽到幫忙報警，才沒有發生憾事，這起事件也讓他開始反思，台灣目前的獨居長者有多少，社工訪視頻率、緊急通報系統覆蓋率是否足夠，現今的長照制度又是否能夠負擔越來越高齡化的社會，這些問題真的需要好好檢討，以免類似的事件越來越多。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

