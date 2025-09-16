台灣民意民調／過半民眾支持組「聯合內閣」　賴清德本命區也四成六贊成

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，五成一基本上同意大罷免大失敗後，賴清德總統應釋出部分權力與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，三成七不同意。即使是賴總統的大本營，台南市，也呈現四成六同意，四成二不同意。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，大罷免大失敗後，絕大多數國人期盼賴總統正視國會三黨不過半的現實，對症下藥，與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，在根本上化解政治僵局，建立有效能政府。

民調詢問：「大罷免大失敗，沒改變國會民進黨依然是少數的現狀。有人說：『賴清德總統應釋出部分權力，與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，才能根本化解政治僵局，建立有效能的政府。』請問您同不同意？」結果發現：19.9%非常同意，30.9%還算同意，19.3%不太同意，17.9%一點也不同意，9.2%沒意見，2.8%不知道、拒答。

游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成一基本上同意大罷免大失敗後，賴清德總統應釋出部分權力與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，三成七不同意。

游盈隆分析，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，大罷免大失敗後，絕大多數國人期盼賴總統正視國會三黨不過半的現實，對症下藥，與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，在根本上化解政治僵局，建立有效能政府。

游盈隆進一步分析，首先，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，三成六同意民進黨應與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，五成七不同意；國民黨支持者，六成九同意，二成七不同意；民眾黨支持者，七成二同意，二成五不同意；中性選民（獨立選民）四成一同意，二成九不同意。

▼國人對當前組成聯合內閣或大聯合內閣的態度。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）

第二，從年齡層看，游盈隆指出，除65歲以上外，每一各年齡層都呈現多數或一面倒同意民進黨應與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，才能根本解決問題。更具體地講，20-24歲，六成四同意，三成三不同意；25-34歲，六成二同意，二成七不同意；35-44歲，五成二同意，三成八不同意；45-54歲，五成五同意，三成九不同意；55-64歲，四成七同意，四成不同意；65歲及以上，三成八同意，四成二不同意。

第三，從教育背景看，游盈隆說，除了初/國中及以下教育程度者外，其他高教育程度者都呈現過半數同意民進黨應與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，才能根本解決問題。更具體地講，大學及以上教育程度者，五成六同意，三成六不同意；專科教育程度者，五成九同意，三成五不同意；高中/高職教育程度者，五成一同意，四成二不同意；初/國中教育程度者，三成八同意，四成不同意；小學及以下教育程度者，三成一同意，三成不同意。

第四，從省籍族群角度看，游盈隆指出，不分省籍族群，都呈現多數或一面倒同意民進黨應與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，才能根本解決問題。 河洛人，四成九同意，三成九不同意；客家人，六成同意，二成八不同意；外省人，五成五同意，三成四不同意。

最後，從傳統地緣政治區塊角度看，游盈隆說，每一個區塊都呈現多數或一面倒同意民進黨應與在野黨合組聯合內閣或大聯合內閣，才能根本解決問題。更具體地講，台北市，五成二同意，四成不同意；新北市，五成四同意，三成四不同意；桃竹苗，五成一同意，三成六不同意；中彰投，五成三同意，三成六不同意；雲嘉南，四成八同意，三成七不同意；高屏澎，四成六同意，四成一不同意；基宜花東金馬，四成九同意，三成九不同意。即使是賴總統的大本營，台南市，也呈現四成六同意，四成二不同意。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年9月8日至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。