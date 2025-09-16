台灣民意民調／賴清德「四項調整」社會普遍不滿　僅二成六認有用

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德在大罷免落幕後宣布「四項調整」，台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，僅二成六覺得賴總統以「四項調整」回應民意基本上是有效的，五成八不以為然。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，社會普遍不認為賴總統僅憑「四項調整」就能滿足大罷免後的民意期待。

民調詢問：「大罷免大失敗後，賴總統宣布「四項調整」，包括府院黨人事改組，以回應民意。一般說來，您覺得那「四項調整」有用嗎？（說明：「四項調整」包括：（一）府院人事改組；（二）調整施政順序；（三）調整行政與立法互動；（四）調整國家財政體質。）

游盈隆指出，結果發現：3.1%非常有用，23.3%還算有用，29.9%不太有用，27.7%一點也沒用，10.2%沒意見，5.9%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，二成六覺得賴總統以「四項調整」回應民意基本上是有效的，五成八不以為然。

▼國人對賴總統四項調整態度。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）

游盈隆認為，這項發現透露了一個微妙的訊息，那就是，社會普遍不認為賴總統僅憑「四項調整」就能滿足大罷免後的民意期待。

游盈隆進一步分析，首先，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，五成一覺得賴總統「四個調整」有用，三成六不以為然；國民黨支持者，一成二覺得有用，七成九覺得沒用；民眾黨支持者，一成一覺得有用，八成三覺得沒用；中性選民（獨立選民）一成七有用，五成一覺得沒用。

第一，從年齡層看，游盈隆表示，每一個年齡群組都呈現一面倒認為賴總統的「四個調整」沒有用，這還包括最力挺賴總統的資深公民。具體地講，20-24歲，三成五覺得有用，六成五覺得沒用；25-34歲，二成四覺得有用，五成七覺得沒用；35-44歲，二成七覺得有用，六成一覺得沒用；45-54歲，二成七覺得有用，六成二覺得沒用；55-64歲，二成一覺得有用，六成七覺得沒用；65歲及以上，二成九覺得有用，四成三覺得沒用。

游盈隆指出，第二，從教育背景看，每一種教育程度者都呈現多數或一面倒認為賴總統的「四個調整」沒有用，這還包括最力挺賴總統的初/國中及以下教育程度者。更具體地講：大學及以上教育程度者，二成四覺得有用，五成七覺得沒用；專科教育程度者，二成二覺得有用，六成九覺得沒用；高中/高職教育程度者，三成覺得有用，五成九覺得沒用；初中/國中教育程度者，二成三覺得有用，五成四覺得沒用；小學及以下教育程度者，二成五覺得有用，三成三覺得沒用。

第四，從省籍族群看，游盈隆說，河洛人，二成八覺得賴總統的「四個調整」有用，五成七覺得沒用；客家人，二成三覺得有用，六成覺得沒用；外省人，一成七覺得有用，六成九覺得沒用。

最後，從全國各行政區域角度看，游盈隆表示，每一個區域都呈現一面倒認為賴總統的「四個調整」沒什麼用。具體地講，台北市，三成二覺得有用，五成六覺得沒用；新北市，二成一覺得有用，六成五覺得沒用；桃竹苗，二成二覺得有用，五成八覺得沒用；中彰投，二成二覺得有用，五成八覺得沒用；雲嘉南，三成三覺得有用，五成二覺得沒用；高屏澎，二成六覺得有用，五成五覺得沒用；基宜花東金馬，二成九覺得有用，五成七覺得沒用。即使是賴總統的大本營，台南市，三成四覺得有用，五成三覺得沒用。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年9月8日至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。