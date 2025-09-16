台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，總統賴清德聲望再創歷史新低，僅32.7%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，57.8%不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，賴清德總統聲望遭遇空前打擊，民怨如火山持續噴發，大罷免大失敗後推出的「四個調整」，顯然也沒發揮預期效果。若以這三個月來看，聲望共下滑16個百分點，等於流失超過310萬人支持。

民調詢問：「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：6.6%非常贊同，26.1%還算贊同，30%不太贊同，27.8%一點也不贊同，6.9%沒意見，2.5%不知道、拒答。

游盈隆分析，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，約三成三贊同賴清德總統處理國家大事的方式，五成八不贊同，9.4%沒意見、不知道。不贊同者比贊同者多 25.1 個百分點。同時，有二成八的人表示強烈不贊同。這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，賴清德總統聲望遭遇空前打擊，民怨如火山持續噴發，大罷免大失敗後推出的「四個調整」，顯然也沒發揮預期效果。

▼賴清德總統9月聲望。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆表示，和上個月相比，「總統職務表現贊同率」（Presidential Job Approval Rating）下滑0.6個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」（Presidential Job Disapproval Rating）， 上揚3.4個百分點。這顯示823第二波大罷免大失敗衝擊遠遠較小，只是餘震而已。的確，相較之下，726第一波大罷免25：0，才是主要的政治強震，讓他的聲望重挫十個百分點。即使如此，這一來一往，仍使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人多25.1個百分點。

▼賴清德總統聲望，最近兩個月比較。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆指出，在台灣，一個百分點約等於19.5萬人，25.1個百分點的意思是，當前不贊同賴總統執政表現的人已多過贊同的人近五百萬人左右。對上任16個月的賴總統而言，這無疑是一個空前的政治挫敗，台灣人民對他原本深厚的善意儲藏，正日漸單薄，甚至有見底之虞。

透過賴總統聲望最近兩個月比較，游盈隆指出，更精細地呈現過去一個月，賴總統民意支持度變化的具體狀況。非常贊同他領導國家方式的人下降1.9個百分點，還算贊同上升1.3個百分點，不太贊同上揚5.5個百分點，一點也不贊同下滑2.1個百分點。整體而言，大罷免及其他重大事件對賴清德民意支持度衝擊已逐漸緩和。

▼賴清德總統聲望，最近兩個月比較。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆分析，總統聲望重挫必定其來有自，也必定是多變數交互作用的結果。九月賴清德總統聲望些微下滑0.6個百分點，如果再加上七、八兩月聲望重挫15.4個百分點，就是三個月內流失16個百分點。一個百分點約等於19.5萬人，16個百分點等於流失超過310萬人支持。這是怎麼造成的？歸結起來，有三隻黑天鵝加四隻灰犀牛，共七大因素。

游盈隆指出，第一，726與823兩波大罷免大失敗，社會歸罪賴總統與執政黨，這無疑是單一最重要因素；第二，台美關稅談判前景不明，正帶來強烈經濟衝擊，人心惶惶，人民對政府漸失信心；第三，柯文哲案疑雲滿天，偵辦與審理過程爭議四起，人民對司法疑慮漸深；第四，七月初丹娜絲颱風及兩次嚴重水災，重創人民對賴總統應變能力的信賴；第五，卓內閣已連續半年深陷執政困境，不滿意內閣施政表現者已逼近六成；第六，面對大罷免大失敗結果，賴總統雖推出「四個調整」試圖回應民意，但社會無感，並未奏效， 未能迅速挽回民心；第七，朝野政黨持續惡鬥，政局依舊動盪，政治僵局無解。

游盈隆認為，從賴總統聲望的長期趨勢看，九月出現兩個新紀錄，一個是總統聲望創下歷史新低紀錄，32.6%；另一個是，民怨創下任內新高紀錄，57.8%。如果和2024年5月剛上任時的聲望相比，2025年九月聲望下跌25.4個百分點；如果比較民怨強度（總統職務表現不贊同度），2025年九月飆升32.3個百分點。顯然，這是賴清德總統上任以來最低潮的時刻。

▼賴清德總統聲望趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年9月8日至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。