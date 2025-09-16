淡江大橋拚上最後節塊　陳世凱：明年5月藝術季迎通車

▲淡江大橋最後一個節塊今合龍。（圖／公路局提供）

世界級地標「淡江大橋」是全球最大跨距單塔不對稱斜張橋，橋梁最後拼圖、最後一個節塊今天(16日)將合龍，預計明年5月12日通車。交通部長陳世凱表示，淡江大橋為台灣的驕傲，將是新國門，通車後行車時間可縮短25分鐘，明年5月將舉辦路跑、雲門舞集表演等藝術季通車慶祝活動。

陳世凱表示，這是台灣一個新的景點，也是台灣的驕傲，未來會成為新國門地標，「不管你是從松山機場或者是桃園機場起飛、降落，在台灣第一個看到的就會淡江大橋。只要看到淡江大橋就知道已經來到了台灣，未來相信也會成為國際上很多旅客會來遊玩的一個地方。」

陳世凱指出，淡江大橋除了交通的設置之外，還會設置觀光旅客所需要的一些景點，包含故事館，「淡江大橋上除了車子會走，未來也會有輕軌行駛，也可以讓行人行走，自行車也可以走」，未來除了交通的服務之外，對於一般的民眾需要的觀光、運動，都會提供這樣子的服務，是一個綜合性的交通重要橋梁，也是觀光重要的大橋。

淡江大橋規劃明年5月9日舉辦通車典禮，5月12日正式開放車輛通行。陳世凱指出，淡江大橋通車後，預計可以減少30%關渡大橋的交通量和壓力，未來從淡水端要到八里端，如果通過淡江大橋，例如從淡水到桃園機場，淡水到八里可以節省25分鐘的車程。

交通部也規劃明年4月到5月上旬淡江大橋通車後將舉辦淡江大橋藝術季，舉辦5大觀光活動，包括路跑活動、開幕大遊行、星光音樂會、民眾體驗日、雲門舞集創作表演。

陳世凱表示，明年5月已經有準備藝術季活動，活動將延續好幾天，慶祝淡江大橋正式通車，通車典禮也會相當盛大且跨越好幾天，其中包括藝術季活動，淡江大橋的設計發想源自雲門舞集，迎接淡江大橋通車的藝術活動也會邀請雲門舞集到橋上表演，精彩可期。