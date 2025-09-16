淡江大橋「焊接比照核電廠標準」　陳世凱：生命週期可達120年

▲淡江大橋今拚上最後一個節塊，舉辦合龍典禮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／新北報導

台灣施工難度最高，也是世界級地標的「淡江大橋」今(16日)完成合龍，在海上拚上最後一塊節塊，邁新里程碑，明年5月12日開放通車，將是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，交通部長陳世凱表示，淡江大橋是台灣最偉大的工程之一，每個焊接都是用核電廠施工標準。

淡江大橋全橋合龍，今寫下工程新里程碑，總統賴清德、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜等人出席合龍儀式，見證淡江大橋合龍、橋面正式閉合的歷史性一刻。淡江大橋是連結八里、淡水兩地的重要工程里程碑，合龍象徵工程進度邁入最後關鍵階段，該橋主橋全長約920公尺，主跨450公尺，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，完工後將成為國際矚目的新地標。



總統賴清德致詞時指出，淡江大橋是國家重大交通建設，肩負交通功能，明年通車後可減少關渡大橋3成交通量，也可以分擔台2線竹圍17%交通負載量，淡江大橋連接淡水和八里，未來經八里到林口，淡水到雙北市中心都很容易，如果跟西濱快連接，很容易就到桃園機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲總統賴清德出席「淡江大橋合龍典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德說，這座大橋不僅交通建設，還是難得的工程藝術品，設計是普立茲獎得主、英國建築師札哈‧哈迪德驚世遺作，靈感來自台灣雲門舞集的驚豔舞姿，不管旭日東升或夕陽晚霞洋灑，淡江大橋宛如翩翩起舞的舞者，是美麗動人藝術品。

賴清德指出，淡江大橋也是世界級重要建設，在920公尺江面上有辦法打造450公尺的單塔斜張橋，難度可見一斑，今年2025年CNN選擇淡江大橋為全世界前十大重要建設，名不虛傳，淡江大橋可看出台灣堅韌和台灣精神，也可看出工信工程的技術，橋塔3D曲面工程難度經歷7次流標，因為不好做，有人說不然把橋塔3D曲面改成平面，但所幸政府堅持，若世界級大師設計台灣人無法按圖蓋起來，是我們漏氣，所以我們要堅持。

賴清德強調，行政院支持新北市淡水有三大重大建設，包括淡江大橋、淡北道路和淡海輕軌，共300億元，淡江大橋完工後，後續淡水建設，中央將持續協助和支持。

不過賴清德話鋒一轉說，新財劃法修法後，中央不見得能像過往那麼有能力，過去經費比較多，事情可以多做一點，未來地方財政比較好，地方要扛起責任，希望財劃法發現問題後，朝野能本諸於財政分配保留中央照顧地方的能力，和兼顧地方均衡發展，有一個好的結果，讓台灣長治久安可長可久。

▲交通部長陳世凱出席「淡江大橋合龍典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

交通部長陳世凱表示，淡江大橋工程非常偉大和艱困，今天合龍是最重要里程碑，總共66個節塊，最後一塊今天合龍，感謝大家一起努力為台灣即將完成最偉大工程之一，這個橋梁在設計、難度和交通上對民眾有便利價值外，過程中感謝工程單位，以及新北市府經費挹注。

他說，最重要是總統賴清德時任行政院長任內的支持，這橋梁曾經7次流標，當時討論是否要放棄，感謝交通部政務次長陳彥伯承擔責任，最後總統時任行政院長時拿出魄力拍板支持，追加50多億元預算。

陳世凱說，今日見證的是八里端最後一個節塊的吊裝。節塊吊裝完成後，預期會比八里端橋面低約120公分，這是結構上的正常現象，後續將透過斜索施拉抬升橋面，消除高差，讓線形平順並與八里端橋面對接，正式完成合龍作業。」陳世凱也強調，淡江大橋每個焊接是用核能發電廠工程標準施工。

陳世凱表示，淡江大橋今天合龍，有人說為何明年5月才會通車，因為這座橋要達到120年生命週期，因此還需要多點時間，明年5月9日通車典禮，因橋樑設計是依據雲門舞集和淡水暮色設計，通車典禮希望邀請雲門舞集在橋上表演，也邀請民眾走橋參加藝術季活動。