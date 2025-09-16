　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

記者陶本和／台北報導

淡江大橋16日舉行合龍儀式，工程進入最後完工階段，通車後能紓解關渡橋車流壅塞困境，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能，不僅入選CNN 2025世界最重要建築，也是新北交通新篇章。回顧淡江大橋的興建歷史，橫跨藍綠執政時代，最早可回溯到1980年代首次提出，曾在馬政府時期2014年、2016年二度動工剪綵，完成第一標與第二標；一直到2017年，工程進入難度最高的主橋段（第三標），曾連續流標7次，最終時任行政院長賴清德核定修正計劃，再增58億，順利在行政院長蘇貞昌時代動工。

回顧淡江大橋的歷史，可以回溯到1980年代首次提出興建計畫，到了1992年，為了紓解中山高速公路的交通壅塞，因西部濱海快速公路計畫，再度提出興建。當時的行政院長郝柏村內閣，正式納入「六年國建」計畫。

不過，一直到2010年4月，行政院才核定可行性規畫報告，預計全長約8.5公里，耗資新台幣141億元；2014年時，環保署環境差異分析審查有條件通過，終於在同年10月，第一標舉行開工典禮，完成台北港港區臨港大道段，長約460公尺；而第二標，長度約2,590公尺，於2016年9月22動工，淡水端車行箱涵（新民隧道）於2021年7月2日通車，八里端引橋於同年10月25日通車。兩次的動工剪綵典禮，都是由時任總統馬英九、新北市長朱立倫出席。

在2017年時，淡江大橋工程進入難度最高的主橋段（第三標）與聯絡道，因橋型特殊、技術門檻高，連續流標7次。在2018年7月，時任淡水的「蘇系」立委呂孫綾奔走下，請出前行政院長蘇貞昌打了電話給時任行政院長賴清德溝通。

據指出，蘇貞昌當時在電話中向賴清德表示，橋的兩邊已經好了（國民黨主政時第一標、第二標），主橋段還差58億，如果沒有撥款，以後只會越來越多錢。由於58億並非小數目，賴清德在其院長任內，仍核定58億經費，整體總經費達到212.3億元。最終，在2018年11月，第三標第8次發包後終於決標。

2019年3月，蘇貞昌再次出任行政院長，淡江大橋第三標開工典禮，主橋段開始動工；而在2020年時，淡江大橋也正式納入台61線，自此淡水端同時是台61線起點。

不過，在工程期間，還是有諸如淡北道路北投端塞車、北市里長與居民反彈的問題，蘇貞昌則召開多次會議重新設計淡北道路規劃，除了再提高淡北道路經費改善路線、也增加關渡新橋導流。此外，在2020年以後，施工期間又受到新冠疫情、缺工、原物料上漲、烏俄戰爭等各種挑戰的影響；在2023年7月，行政院長已經換成前副總統陳建仁，他的任內則再增加18.08億元經費，讓總經費來到230.38億元。

如今，淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，在昨天（15）運到淡江大橋下進行吊掛作業，並於今天正式進行合龍儀式，接下來還要裝設橋面護欄、隔音牆與防風柵，斜索也要施拉與檢核等，規劃最快明年5月份能順利通車。

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

淡江大橋「焊接比照核電廠標準」　陳世凱：生命週期可達120年

台灣施工難度最高，也是世界級地標的「淡江大橋」今(16日)完成合龍，在海上拚上最後一塊節塊，邁新里程碑，明年5月12日開放通車，將是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，交通部長陳世凱表示，淡江大橋是台灣最偉大的工程之一，每個焊接都是用核電廠施工標準。

台灣民意民調／62%不滿賴清德拚經濟表現　逾半對台美關稅談判沒信心

驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

台灣民意民調／過半民眾支持組「聯合內閣」

淡江大橋拚上最後節塊　陳世凱：明年5月藝術季迎通車

